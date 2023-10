Ontinyent presentó este miércoles el rediseño de la imagen de marca de su comercio local, que bajo el lema “Ontinyent Comercial” ha sido presentada como una imagen “moderna e inclusiva” que enlaza con la imagen de marca global de la ciudad. La presentación tuvo lugar coincidiendo con el “Día del Comercio Local” de la Comunitat Valenciana, en un acto público en la plaza del centro comercial El Telar, ante numerosos representantes del mundo asociativo de la ciudad.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacó que la nueva imagen “casa perfectamente con la marca de ciudad”, y puso de relieve la importancia y capacidad de superación del comercio local: “Era importante modernizar la imagen de nuestro sector de comercios, servicios y gastronomía, sin los cuales no se puede entender nuestra ciudad. Un sector que destaca por su capacidad de superación, de reinventarse, de no rendirse y de romper barreras. Nuestra ciudad no se puede entender sin ellos y ellas”, manifestaba.

La regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, hizo hincapié en el trabajo que viene efectuándose desde el Ayuntamiento en la última década para impulsar la actividad comercial de la mano de las asociaciones, “un trabajo que las cifras demuestran que ha servir para mantener a la clientela de Ontinyent y atraer a la de otras localidades. Ontinyent ha conseguido tener más densidad comercial que otras ciudades vecinas, somos un referente comercial y hoy con la nueva imagen de marca, moderna e inclusiva, queremos dar un nuevo paso adelante”.

El director creativo de la empresa autora del nuevo diseño, Nassio Estruch, explicaba que el proceso de creación comenzó con una jornada de participación para recoger ideas y sugerencias del sector, y en una segunda fase definir la nueva imagen, que era proyectada a los y las presentes en una gran pantalla. Con el lema “Ontinyent Comercial” se trata de aglutinar a todos los sectores, que gráficamente se representan en unos puntos de colores “que recuerdan puntos de localización de un mapa expresado en la cohesión de los barrios, y formando un hastag que muestra un cruce de caminos o todo está conectado. Los colores y la forma quieren representar la ciudad en sí, mostrando diversidad, y simbolizando los establecimientos”.

Manifiesto del Día Mundial del Comercio

Con motivo del Día del Comercio en la Comunitat Valenciana, las presidentas de las asociaciones Comerç In y SÓC, Ana Ferrero y Marissa Bernabeu leyeron un manifiesto en el que mostraron su voluntad de "trabajar de manera conjunta para unir a todo el comercio de la ciudad más allá de nuestros nombres”.. En el texto, se destacaba el comercio local como uno de los motores de la ciudad, “que tiene un papel fundamental en la vida económica, social y cultural de Ontinyent, crea vínculos, hace pueblo y hace ciudad”. Según expusieron , “estamos ante un momento de cambio, con retos sociales y medioambientales, donde pequeñas acciones pueden cambiar el futuro, y en el comercio local no nos queremos quedar atrás", zanjaron.