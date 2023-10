El Olímpic quiere conseguir su primera victoria como visitante y acercarse así a la parte alta de la clasificación, ya que tres puntos le separan del tercer clasificado. También busca dejar al margen la situación económica del club. El entrenador, Marcos Camacho, podrá contar para el partido de este domingo ante el Crevillente (12 horas) con Jean Carlo, una vez recibida el alta médica, pero no con el portero Javi, debido a que la Federación no ha estimado el recurso presentado por el club de Xàtiva y ha sido sancionado con un partido tras su expulsión ante el Tavernes. Alberto Bernabéu, recién incorporado al grupo, ya sin lesión muscular, es duda. Todos los demás están a disposición del técnico. Se incorporará un guardameta del Olímpic B y Rubén será titular por primera vez.

El técnico setabense ha declarado que la semana se ha cogido de otra manera “porque vienes de ganar y de hacer goles que es lo que nos faltaba”. Camacho tiene claro que “separamos el tema deportivo del institucional, entendemos la preocupación de los jugadores, se acerca la Navidad, esperamos que lleguen buenas noticias, hasta ahora el presidente es nuestro único interlocutor. Espero que hablen con los jugadores y que les den un mensaje tranquilizador”. Respecto al rendimiento cree que, como se está demostrando, no les está afectando, “entre ellos lo comentan, pero cuando se ponen las botas lo olvidan”. El entrenador no tiene claro el once, “hay quien hizo muy buen partido ante el Tavernes, la plantilla nos lo está poniendo muy difícil, pero se trata de un equipo diferente, con un desplazamiento por la mañana, presentaremos el equipo más competitivo posible”.

Respecto al rival, Marcos Camacho ha explicado que “es un equipo de nuestra categoría, difícil, con jugadores expertos, muy competitivo, con mucha experiencia en defensa, en un campo grande como el nuestro, pero nosotros tenemos que empezar a sumar de tres en tres”.

El presidente del club, Marcos López, ha convocado la asamblea de socios para el próximo 6 de noviembre a las 19.30 horas, en segunda convocatoria, en la Casa de Cultura. El único punto será dar explicaciones sobre la situación del club. En este sentido, estaba previsto abonar este viernes media mensualidad a jugadores y técnicos. También estaba prevista la llegada ayer de representantes del grupo inversor. La visita debe servir para aclarar la situación y, ojalá, para asegurar el apoyo económico al club.

L’Olleria cerrará la jornada del Grupo Sud de la Lliga À Punt Comunitat de este fin de semana, visitando este domingo a las 16:30 horas al CD Dénia en el estadio Diego Mena Cuesta de la capital de la Marina Alta. Los de la Vall d’Albaida, con cuatro derrotas consecutivas, se encuentran en los últimos puestos de la clasificación y necesitan una victoria con urgencia para salir de esa zona de peligro. En busca de ese cambio de dinámica, l’Olleria ha incorporado un nuevo jugador para reforzar el área defensiva. El club de la Vall ha fichado a Noel Riera Bañuls, un lateral derecho de 19 años que llega al equipo dirigido por José Jaime Alemany procedente del SIA Academy. Riera, nacido en Xeraco, ha pasado por la cantera del Valencia CF, durante su etapa de formación, y “llega a la Solana con mucha ilusión de hacer una gran temporada”, explican desde el club.