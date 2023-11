El Olímpic sigue sin ganar fuera de casa. Ante el Crevillente, el equipo de Xàtiva perdió 2-0 repitiendo lo vivido, según el entrenador, Marcos Camacho, en encuentros similares: falta de acierto y actuación arbitral determinante. En el último partido, además, han llegado posible lesiones. Los locales se impusieron con dos tantos anotados en la segunda parte, el primero de ellos de penalti.

El entrenador setabense, tras el partido, hizo este resumen: “ha habido dos partidos, hasta el penalti y después de él. Es cierto que han tenido un poco más el balón que nosotros, pero en zonas sin peligro; hemos tenido las oportunidades más claras y cuando estábamos bien, en la segunda parte, llegando más que ellos, en un contragolpe señala un penalti que solo el árbitro ha visto. Empieza entonces otro partido: acusamos el golpe, reaccionamos, vamos con todo, cambios ofensivos, pero en una jugada aislada nos hacen el segundo. Pero luego llega un penalti que no señala a Jean Carlo, pese a estar cinco minutos atendido en el terreno de juego”, critica el técnico del Olímpic. Camacho ha sido muy crítico con la actuación arbitral, “el equipo estará mejor o peor, tendrá más o menos ocasiones que el rival pero quiero que me ganen por ser mejores, no porque reciban ayudas”. Ante la reiteración del comentario ha afirmado que lo pueden ratificar los que estuvieron en Crevillente.

Las lesiones tampoco ayudaron al Olímpic. Carles Vidal, que ya tiene fecha para pasar por el quirófano y resolver sus problemas en la rodilla, pidió el cambio en la primera parte. También Rueda pidió el cambio al notar un pinchazo muscular. Estas lesiones obligaron a adelantar en el descanso algún cambio.

Con siete partidos disputados los de Xàtiva suman únicamente ocho puntos, gracias a sus dos victorias en casa y a sus dos empates a domicilio en los dos primeros desplazamientos de la temporada. En su haber: seis goles, tres de los cuales se marcaron en el último partido en la Murta. Este domingo lo volverán a intentar en casa ante el Hércules B (17 horas). Semana ordinaria de trabajo.

Tras el partido, el lunes día 6 habrá asamblea de socios. Hasta la noche del domingo, al menos, los representantes de Rune Hoem no se habían puesto en contacto con el club, aumentado así la sensación de abandono y la incertidumbre de cara al futuro. Especialmente molestos están por el hecho de que este fin de semana hayan presenciado varios encuentros y no estuvieran en Crevillente.

L’Olleria CF tampoco encuentra el camino de la victoria y el pasado domingo cayó 3-2 en el campo del Dénia. Los locales se adelantaron a los veinte minutos de juego y en el 35 empataba l’Olleria por medio de Cháfer. Un minuto después, los de la Marina Alta volvían a ponerse por delante en el marcador y antes del descanso ampliaban la ventaja con el 3-1. El paso por vestuarios fue un revulsivo para los de la Vall d’Albaida, que buscaron el gol ante el área local. Alejandro Tormo hacía el segundo para l’Olleria, que recortaba distancias y se lanzaba al ataque en busca de la igualada. Los locales también dispusieron de alguna aproximación al área visitante, pero el marcador ya no se movió, con el definitivo 3-2 para el Dénia. Con la derrota, l’Olleria se hunde más en la tabla y ahora es penúltimo con 3 puntos. Los de José Jaime Alemany encadenan la quinta derrota seguida y necesitan con urgencia la victoria, para alejarse de los puestos de descenso.