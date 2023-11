Doble victoria del Club Voleibol Xàtiva en las ligas de plata españolas. El primer equipo femenino, el Ahora Vóley Xàtiva gana al Renovak CV Sant Joan d’Alacant por 3-1, mientras que el Familycash Xàtiva masculino vence a domicilio por 0-3 al UBE Illa Grau de Castelló.

Las chicas del Ahora Vóley lograban una nueva victoria en la liga de plata española con el triunfo contra el CV Sant Joan por 3-1 (17-25, 25-18, 25-10, 25-18), en un partido disputado el pasado sábado en el pabellón de voleibol setabense, correspondiente a la cuarta jornada de la superliga2. Las de Quique Mateu y Pablo Tatay acabaron dominando un partido que se les había puesto cuesta arriba en el primer set, con un equipo visitante que demostró mucho oficio a pesar de ser un recién ascendido. Las alicantinas dieron la sorpresa en la primera manga, aprovechando los errores locales, con un juego muy ordenado, trabajando bien en saque y con un ataque efectivo, que impidió la reacción setabense (17-25). Cambiaba el panorama radicalmente en el segundo set, en el que las de Xàtiva se mostraron mucho más ordenadas, sin tanta precipitación, y fueron tomando el control del juego. El Sant Joan reaccionaba y colocaba el 15-11 en el marcador, obligando al tiempo muerto del Xàtiva. Las setabenses continuaron desarrollando su juego y con un buen final de set, empataron el partido.

El tercer set fue el más cómodo para las de Xàtiva, que aprovecharon los errores no forzados de las visitantes, sobre todo en saque. Las de Sant Joan ya no estuvieron tan cómodas en la pista, mientras que las de Xàtiva trabajaron intensamente en defensa, unido a un ataque contundente que les permitió ir aumentando las diferencias (11-3), obligando a los entrenadores visitantes a consumir sus dos tiempos muertos. Las setabenses estuvieron imparables hasta el final. En la cuarta y última manga, el Sant Joan no se resignaba a irse de vacío, y el partido permaneció bastante igualado (8-6), aunque con ligera ventaja local. Fueron momentos clave, hasta que una serie de ataques consecutivos de Xàtiva pusieron tierra de por medio en el marcador (15-8). Las locales se adueñaron claramente de la situación, obligando a las visitantes a arriesgar lo indecible, la sensación era de dominio setabense, aunque ambos conjuntos cometieron errores. Con 19-13 volvió la intensidad al juego y las de Xàtiva fueron poco a poco acercándose al objetivo final, ganando por 25-18 y anotándose los tres puntos, en un partido que no resultó nada fácil. Al final tres puntos en juego para las de Xàtiva.

Las máximas anotadoras por el Xàtiva fueron Patricia Calabuig (18), Laura Navarro (14) y Cristina Briggs (12). En el partido, jugaron: Cristina Briggs, Andrea Martínez, Laura Navarro, Melany Richardi, Roció Dengl, Lucia Ferri, Sandra Martínez, Vesy Gueorguieva, Patricia Calabuig, Taina Ferrer, Maia Tomás, Ainara Moll, Victoria Gómez, Angels Montell.

El próximo sábado, 4 de noviembre, las de Xàtiva visitan a las 17 horas al Voley Grau Castellón.

El Familycash Xàtiva masculino también ganó. Un contundente triunfo a domicilio contra el UBE Illa Grau de Castelló por 0-3 (17-25, 21-25, 18-25). El conjunto de Daniel Mata y Rafa Mora llevó la iniciativa durante todo el partido. En el primer set el encuentro permaneció bastante igualado, con intercambio de ataques entre ambos conjuntos (10-10). Una serie de aciertos ofensivos del Xàtiva y un intenso trabajo en bloqueo les permitió tomar una ventaja importante (13-20), que supieron gestionar bien hasta el final. En la segunda manga se repetiría el guion, ninguno de los dos conjuntos lograba hacer diferencias significativas, con un juego muy vivo (12-12). Los locales no se quedaron atrás y lograron contrarrestar el buen juego setabense (18-17) provocando el tiempo muerto del Xàtiva. A partir de ese instante los de Xàtiva volvieron a estar más acertados, con excelentes defensas y ataques contundentes (20-23), y en un final intenso se llevaron el parcial 21-25.

El partido se ponía muy favorable a los de Xàtiva, lo que les permitió arriesgar en el tercer y último set. Trabajaron intensamente en todas las facetas del juego, consiguiendo una ventaja importante (2-10), pero los castellonenses, tirando de oficio, consiguieron recortar diferencias (11-12). Serían de nuevo los de Xàtiva los que se colocaban por delante (15-20), tensando el partido. Con esa diferencia de puntos, el UBE tuvo que arriesgar, aunque los de Xàtiva seguían acertando y finalmente ganaron por 18-25.

Los máximos anotadores del Xàtiva fueron Guillem García (14), Rubén Martínez (14) y Álvaro Gómez (11). Por el conjunto setabense jugaron: Daniel Mata, Guillem García, Rubén Martínez, Borja Reyes, Nadir Neme, Alejandro Huerta, Álvaro Gómez, Matías Romero, Sergio Peñalver, Francisco Ferrer, y los juveniles Pol Benlliure, Nicolás Herencia, Josep Ribera y Héctor Sala.

El próximo sábado, a las 19:15 horas, los de Xàtiva reciben en el pabellón de voleibol al CV Mediterráneo.