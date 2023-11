La regidora de Cementerio, Helena Gandia, denunció este martes en una rueda de prensa la exclusión que ha sufrido por parte del Regidor de Territorio en la información relativa a la licitación de la redacción del proyecto de ampliación del Cementerio, como regidora titular de esta delegación. Gandia ha puesto en valor las aportaciones que ha hecho al proyecto, así como las gestiones realizadas como titular de la delegación de Cementerio en colaboración con otras concejalías, y ha contrapuesto su "voluntad de trabajo conjunto" con "la actitud excluyente del regidor de Territorio, Óscar Borrell", según ha indicado.

Helena Gandia, quien ha comparecido acompañada por sus compañeros del grupo municipal de Compromís per Ontinyent, ha señalado que “soy plenamente consciente que este proceso de licitación se inició en la legislatura anterior, pero desde el primer día que asumí la concejalía estoy trabajando de forma constante y minuciosa para cumplir la parte que está dentro de mis competencias. Por eso, no puedo compartir que se me trate de este modo, obviando mi participación como regidora de Cementerio en un tema clave para el futuro de nuestro Cementerio. Más todavía, teniendo en cuenta que he estado aportando datos y propuestas, y recabando ideas otros cementerios a los cuales he viajado, para enriquecer nuestro proyecto”.

“Sabemos que el día 20 de octubre se publicó en la Plataforma de Contrataciones el resultado de la licitación. Ante este hecho, el regidor de Territorio no ha sido capaz de hablar conmigo para tratar la cuestión, pero sí de comunicarlo a los medios, expulsándome de esa acción informativa. Esto contrasta con la manera como hemos gestionado la preparación del Cementerio para el día de Todos Sants, con un trabajo conjunto entre regidores y regidoras, una comunicación fluida y una rueda de prensa conjunta con el regidor de Servicios Municipales” ha expuesto Gandia.

La regidora ha puntualizado que “cuando acepté la concejalía delegada, lo hice para trabajar por nuestro pueblo, con una actitud conciliadora y colaborativa. La gente que me conoce sabe que me gusta trabajar de manera coordinada entre personas, siempre buscando un bien común e integrando diferentes puntos de vista. Desde el primer momento celebré reuniones con diferentes regidores y regidoras, como Pablo Úbeda, de Hacienda, Jordi Vallés, de Servicios Municipales, y Sayo Gandia, de Medio Ambiente, para tratar asuntos que implican a sus concejalías, en relación con el estado actual del Cementerio”.

Helena Gandia ha remarcado que “así mismo, he mantenido reuniones con personal de la Oficina Técnica, para conocer el estado de la licitación de la redacción del proyecto de ampliación del Cementerio. Una tarea en la cual he puesto muchos esfuerzos en cumplimiento de las obligaciones de mi delegación, y también con mucha ilusión, por el reto que supone la ampliación del cementerio. En todos los casos había encontrado disposición a iniciar las acciones para mejorar y hacer más agradable el Cementerio. Por otro lado, también contacté con el regidor de Territorio, Óscar Borrell, para tratar necesidades del espacio. Por desgracia, no encontré la misma disposición”.

“A pesar de este trabajo colaborativo, y mi implicación en la gestión de la concejalía que se me ha delegado, este sábado me sentí muy decepcionada. El motivo es el anuncio de esta licitación, en lo referente al Cementerio, ante los medios de comunicación, sin haberme informado ni haberme permitido participar, como regidora de Cementerio. Por lo tanto, pedimos una rectificación de este comportamiento. Si se nos delegan concejalías a la oposición, hace falta que se nos respete, se nos informe y se nos facilitan los recursos necesarios para llevar adelante las delegaciones que se nos han confiado”, ha concluido la regidora.