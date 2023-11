Yolanda Úbeda, alcaldesa de Benissuera, se ha reunido esta semana con el presidente de la Diputación de València, Vicente Mompó, para solicitar un mayor apoyo del organismo supramunicipal ante la falta de técnicos que sufre el consistorio que preside. La alcaldesa atendió ayer a Levante-EMV y explicó que este escenario causa que los municipios como el suyo —con apenas 200 habitantes— pierdan muchas subvenciones:«Tenemos una persona para todo, para atender a la gente y para tramitar las ayudas; por ejemplo. No llegamos. Los Ayuntamientos pequeños tienen el mismo trabajo que los de las grandes ciudades, pero carecen del personal necesario».

Así, Úbeda comentó que la secretaria de la Diputación y otros técnicos visitan el ayuntamiento de forma más o menos periódica, pero no es suficiente: «Todo se retrasa. Contratamos otro arquitecto cuando lo necesitamos, porque si no sería inviable. Tengo la sensación de que perdemos ayudas porque tramitarlas cuesta mucho y no tener personal lo complica todo, la verdad».

Sobre la reunión en la Diputación, la representante municipal explicó que «nos atendieron al plantear nuestras demandas, les transmitimos nuestras necesidades. Nos reafirmaron que quieren echarnos un cable a todos los pueblos pequeños».

La reunión tuvo lugar el pasado martes. Ante la cuestión de la falta de personal técnico, Mompó explicó que «el objetivo del nuevo equipo de gobierno de la Diputación es reducir la carga burocrática que soportan los ayuntamientos, ya que hace muy difícil que los municipios con menos recursos puedan ejecutar algunos proyectos». Asimismo, hizo hincapié en que la Diputación «ha de guiar y apoyar a los pueblos en todos los aspectos a los que no pueden acceder por falta de recursos técnicos o económicos».

Red de oficinas comarcales

Mompó también declaró que la Diputación ha iniciado «la consolidación de una potente red de oficinas comarcales, que acercará la institución a los municipios y a las personas que habitan en ellos». Así, comentó que «las primeras actuaciones en este sentido consisten en compatibilizar los servicios de gestión tributaria y asistencia técnica en Ontinyent y Llíria, al tiempo que se habilitan las instalaciones que tiene el área de Infraestructuras en siete municipios de seis comarcas. Esto último se traducirá en un mejor aprovechamiento y acondicionamiento de espacios para ofrecer atención pública en Alzira, Bétera, Alborache, Buñol, Utiel, L’Alcúdia de Crespins y Villar del Arzobispo».

Por otra parte, en la Diputación también refrendaron su apuesta por «incrementar» los servicios que prestan a los ciudadanos, «introduciendo la asistencia técnica y el asesoramiento a los municipios». Además de la integración anunciada de las oficinas de gestión tributaria de Llíria y Ontinyent, confirmaron que la iniciativa también se llevará a cabo en las localidades de Xàtiva, Gandia, Sagunto, Albaida, Utiel, Chiva, Vilamarxant y Ayora.