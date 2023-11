PP y Compromís han criticado en los últimos días que el gobierno municipal de Ontinyent no haya convocado ningún pleno ordinario durante el mes de octubre, un hecho que consideran que infringe "el régimen de funcionamiento del Ayuntamiento, a través de la Ley de Bases del Régimen Local, que estipula que en los municipios de más de 20.000 habitantes se debe organizar un pleno municipal cada mes".

Ambos grupos políticos han censurado también que en el pleno extraordinario programado para este jueves no se permitan efectuar ruegos y preguntas, algo que a su entender vulnera sus derechos.

Desde el Gobierno de Ontinyent responden que los plenos extraordinarios "no tienen por ley ruegos y preguntas" y que "es habitual que los plenos donde se aprueben las ordenanzas fiscales sean extraordinarios porque se tienen que cumplir unos plazos legales". "Estos plazos legales hacen necesario la celebración de un plenario en estas fechas con el fin de que las ordenanzas entran en vigor el 1 de enero", apuntan desde el ejecutivo.

Para el PP, al no haber pleno ordinario el ejecutivo "debería haber tenido la consideración de permitir los ruegos y preguntas"

Para el portavoz del PP, Rafa Soriano, sin embargo, "al haberse saltado contra la ley el pleno municipal del mes de octubre, convocando uno extraordinario ya en el mes de noviembre hubiesen debido tener la consideración de ser respetuosos con los derechos fundamentales de los grupos de la oposición, que a la postre representan a la ciudadanía, y permitir ruegos y preguntas para la debida expresión de todas las consideraciones y el adecuado desarrollo de los trabajos de control al gobierno local”.

El Grupo Municipal del PP también denuncia "la incapacidad para consultar la documentación que se dirige al pleno", al "no ser debidamente adjuntada en las convocatorias de las sesiones plenarias y no poder consultarla tras las comisiones sectoriales". "La documentación a debatir en el pleno se debe adjuntar completa, según las bases locales, en el momento de la convocatoria de la sesión y debe mantenerse disponible en la sede electrónica municipal hasta finalizada el pleno", apuntan.

El Partido Popular aprovecha igualmente para criticar que “el lugar donde tienen lugar las sesiones no es el adecuado porque no existe espacio suficiente para una adecuada exposición y tampoco para una extensa presencia de público. Además, no existe prácticamente difusión comunicativa de los plenos ¿Quiere esconder el gobierno local aquello que pasa en los plenos? Deberían informar a la ciudadanía debidamente”, añade Soriano.

Rifirrafe a cuenta de los ruegos y preguntas

Por su parte, desde Compromís insisten en que la inclusión del punto de Ruegos y preguntas "siempre es posible en un Pleno Extraordinario, puesto que es potestad de la Alcaldía poder incorporarlo". "Se trata de una cuestión de voluntad política", apuntan. Los valencianistas recuerdan que en años anteriores el pleno de ordenanzas "se ha hecho con carácter Ordinario, y ha incluido todos los puntos de fiscalización en la sesión con normalidad".

En el gobierno municipal, en cambio, dicen "no entender que desde Compromís se trate de generar polémica política donde solo hay el cumplimiento de la legalidad" y la atribuyen "a la necesidad de su portavoz de tener alguna visibilidad".

"Compromís per Ontinyent no estamos provocando ninguna polémica, estamos reivindicando nuestro derecho a la participación política, ante el retraso en la convocatoria de las sesiones plenarias por parte del gobierno municipal", replican los valencianistas.