El portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Ontinyent considera que "el incremento de casi un 55 % en la tasa de residuos para el año 2024 es consecuencia de la inacción del Gobierno municipal".

Así desde el PSPV de la capital de la Vall apuntan que "el Gobierno de Ontinyent va a suprimir la bonificación del 50% del IBI y del IAE por la instalación de placas solares, sin que tengan prevista alternativa de ayudas directas o sistema que fomente medidas de sostenibilidad a particulares".

A su vez, defienden que "en gestión tributaria, el Ayuntamiento no piensa en los ciudadanos, se aprobó a propuesta de Ens Uneix la externalización del cobro del IBI a través de la Diputación de Valencia, sin aclarar los beneficios de esa medida, que ahora vemos que no son tales” manifiesta el concejal José Antonio Martínez . “Eso va a suponer que los ciudadanos tengan que tramitar dos cuentas tributarias en vez de una, una en el Ayuntamiento de Ontinyent y otra en la Diputación de Valencia. La externalización de la gestión impide ahora que se bonifique el 50% del IBI a los vecinos que utilicen placas solares, porque la Diputación no contempla dicha bonificación. Por lo tanto, fue una medida tomada sin considerar las necesidades de la ciudadanía”, explica el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Ontinyent.

Desde el mismo partido también comentan que "la recogida de residuos sólidos urbanos es una competencia obligatoria de los Ayuntamientos, que ha de velar por garantizar su servicio y modernizar sus infraestructuras para tratar de ajustarse a la normativa vigente tanto estatal como europea y las obligaciones y adaptaciones que eso comporta". “Como el Ayuntamiento no ha hecho los deberes, cuando tocaba, ahora lo tenemos que pagar entre todos", expone Martínez.

Además, el mismo concejal dice que "se echa en falta que el Gobierno de Ontinyent sea más reivindicativo con la Generalitat. Parece que están muy agusto con un gobierno que nos sube el agua” . “Necesitamos un ayuntamiento que reclame medidas a la Generalitat ante el aumento del recibo del agua, con el canon de saneamiento", prosigue.

A su vez, desde el PSPV argumentan que "las nuevas ordenanzas fiscales de Ens Uneix en el Ayuntamiento de Ontinyent, que se aprobarán sin consenso, incrementarán no solo el coste de la gestión de residuos (el recibo de las basuras) sino también la eliminación de bonificaciones, lo que supone la desincentivación a implementar medidas de sostenibilidad, justo lo contrario de lo que ahora se necesita". Por todo ello, el Grupo Socialista de Ontinyent denuncia "la subida de las tasas, que pagarán los ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas de Ontinyent". El portavoz del PSOE denuncia que “el Gobierno local aprovecha su mayoría absolutista para modificar las ordenanzas fiscales, sin ofrecer una mejora de los servicios”. “La ciudadanía y empresas de Ontinyent solo notarán el incremento del presupuesto municipal en un lugar, en su bolsillo, puesto que tendrá que pagar más tasas sin recibir unos mejores servicios”, critica.

“No se puede vender una subida del presupuesto que en la práctica solo comporta un sobrecoste para nuestros ciudadanos y empresas, no podemos grabar más a nuestras pequeñas y medianas empresas si realmente queremos que haya mayor actividad económica tejido. Es inadmisible que se eliminen bonificaciones y al mismo tiempo se aproveche para subir de forma descomunal la tasa de residuos sin que mejore ni uno de los servicios ni se incrementen en un céntimo las inversiones anuales”, ha apostillado José Antonio Martínez.