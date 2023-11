Más de lo mismo pero nunca igual. Al Olímpic se le sigue negando la primera victoria como visitante y repitiendo lo de más juego que resultado, más ocasiones que goles, más decisiones arbitrales que quitan puntos que dan. Es cierto: más de lo mismo. Es cierto: si se repiten situaciones y resultados tal vez algo hay que cambiar. Los lamentos no dan puntos.

Pero también es cierto que los que han presenciado los partidos coinciden en señalar que el Olímpic se merece mejores resultados como visitante. Si tengo que elegir me quedo con lo segundo, aunque ver la forma de cambiar lo primero no vendría mal.

Tengo claro que son necesarias las buenas noticias, noticias que siguen sin llegar. El lunes hay asamblea y las espero. Además, en lo estrictamente deportivo, llegan también problemas con las bajas para más de un partido de dos puntales: Rueda y Carles Vidal.

Decimos que lo que no mata engorda, pues entonces lo que le está pasando al Olímpic que nos haga mejores. Que nos hagan ver las cosas como son y no como nos gustarían o como las recordamos, que nos ayuden a acertar en las decisiones.

Por cierto, muchos recuerdos me ha traído esa campaña publicitaria en la que ha participado la plantilla. Me he acordado de ese anuncio en la víspera del partido contra el Madrid de la Copa del Rey. ¡Quedan muy bien!