Caixa Ontinyent i l’Ontinyent Club Bàsquet han signat un conveni de col·laboració que potenciarà i impulsarà la pràctica del bàsquet a la ciutat d'Ontinyent. L'acord es materialitzarà en dos temporades (2022-2023 i 2023-2024), i inclou el patrocini de les escoles i el planter del bàsquet, fomentant este esport entre els més joves.

Cal destacar que, a més dels 3 equips sènior, el club compta amb 10 equips federats, i escoles de bàsquet en els col·legis: 2 de prebenjamins i benjamins, 2 alevins, 2 infantils, 3 cadets, 1 júnior; que participa en lligues federades en diferents categories; i que organitza i participa en activitats tendents a impulsar la pràctica del bàsquet, com a competicions amateurs, jornada de portes obertes, tornejos per a diferents edats, formació a entrenadors, programa de prevenció de lesions i cura de la salut dels esportistes, alimentació saludable, etcètera.

En l'acte de firma han comparegut el President de l'Ontinyent Club Bàsquet, Elu Mancebo, i el President de Caixa Ontinyent, José Pla.

El President de l'Ontinyent Club de Bàsquet ha volgut, en primer lloc, agrair la confiança de Caixa Ontinyent així com el seu suport. “No és la primera vegada que unim forces, però ara fem un pas més. Per a nosaltres és un orgull poder comptar amb Caixa Ontinyent, una entitat amb la qual compartim valors, ja que treballem per a fer d'Ontinyent una ciutat més compromesa i igualitària”, declarava Mancebo, qui afegia que amb esta col·laboració “continuarem creixent i formant a jugadors i persones, perquè el bàsquet és molt més que un esport".

Per part seua, el President de Caixa Ontinyent ha destacat que “fomentar la pràctica esportiva és impulsar la formació, la disciplina, la sociabilitat, i l'educació, d'ahí el nostre suport als clubs esportius en general, i al club de bàsquet en particular”. I ha afegit que “este és el valor incalculable de la nostra obra social, una actuació àmplia i variada, formada per xicotetes accions com esta, on l'important són les persones, l'esport i la ciutat, i que fan possible els clients amb la seua confiança”.