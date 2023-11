El pasado sábado 4 de noviembre los deportistas del Club Bádminton Xàtiva viajaron hasta la localidad alicantina de Teulada donde se disputó un nuevo torneo, concretamente el Top TTR de las categorías Sub-11, Sub-15 y Sub-19 que contó con una participación total de 69 jugadores, diez de ellos setabenses.

El Pabellón Municipal Paqui Oller acogió una jornada muy intensa, que se prolongó desde las 9.00h hasta las 19.30h, con la disputa de los encuentros correspondientes a las tres categorías en juego.

Los resultados conseguidos por los jugadores setabenses en general fueron destacados consiguiendo 4 platas y 3 bronces, pero hay que seguir trabajando muy duro para conseguir que nuestros deportistas consigan dar un paso más hacia delante y llegar con mejores opciones a la disputa de los partidos importantes.

Empezamos nuestro repaso con los deportistas de la categoría Sub-15 donde en el apartado individual femenino destacamos el papel realizado por Martina Molina que consiguió la plata. El pase a la fase final lo consiguió tras ganar los tres encuentros del grupo B y quedar como primera clasificada del mismo. En semifinales se enfrentó a Alanís Alcayde del C.B Manises en un duro encuentro que se decidió en el tercer set a favor de la setabense por 21-19, 18-21 y 22-20. La jugadora del C.B Xàtiva llegó a la final donde la esperaba la local María Magdalena Ortolá. A esta final Martina llegó muy justa de fuerzas, pues tuvo que disputar dos encuentros más que su rival, y ello paso factura a la setabense que, aunque realizó un gran esfuerzo para mantener el nivel no pudo frenar a Mª Magdalena mucho más fresca que se impuso por 21-17 y 21-13.

En el apartado masculino Feliu Terol quedo encuadrado en el grupo D, el setabense consiguió imponerse en los tres encuentros de un grupo complicado, obteniendo la primera plaza y el pase a la ronda final. El cruce de semifinales lo enfrentó al jugador C.B Las Torres Daniel Teruel en un gran encuentro que a lo largo de 43 minutos nos brindó un gran nivel de juego. El partido se puso de cara tras ganar un primer set muy ajustado por 19-21, lo que hacía presagiar que la tarea no sería fácil, en el segundo se volvió repetir la historia con un mascador muy ajustado que se decidió en los últimos rallys por 21-18 a favor del murciano. En el tercer y definitivo set el jugador de Las Torres se mostró más entero y cerró el encuentro con 21-12 a su favor. Feliu se quedó con el bronce tras ceder contra el jugador que finalmente se haría con el primer puesto.

El apartado masculino se completa con los deportistas Alexis Piñero, Xavi Roca y Meshack Martínez que no pudieron superar la fase de grupo y que deberán seguir trabajando día a día para continuar mejorando de cara a la próxima temporada.

Cerramos la categoría Sub-15 con el repaso a las pruebas de dobles, donde los deportistas setabenses consiguieron un bronce y una cuarta plaza, pero donde se evidenció que debemos seguir trabajando para que nuestros deportistas den un salto cualitativo importante que los ponga en disposición de luchar por mejores resultados.

En el apartado de dobles mixto Feliu Terol y Martina Molina consiguieron el bronce tras ceder frente a las dos parejas locales, por un lado, Elias Ivars y María Magdalena Ortolá se imponían por 11-21, 21-16 y 21-19 tras imponerse a un gran set inicial de los setabenses. Y, por otro lado, cedían frente a German Ripoll y Flavia Bocica, tras luchar el primer set y escaparse por un ajustado 21-23, pero en el segundo no se mostró el mismo nivel cayendo por 13-21.

En la prueba de dobles masculinos los resultados no fueron muy alentadores y la pareja formada por Meshack Martínez y Alexis Piñero no consiguió ganar ninguno de sus encuentros, no siendo eso la más preocupante, sino la falta de ritmo y agresividad que mostraron en todos los encuentros yendo sin rumbo en la disputa de los encuentros.

Turno para la categoría Sub-19 donde también contábamos con la participación de varios deportistas algunos de ellos de la categoría Sub-17 que preparan el cambió de cara a la próxima temporada.

Nos centramos en primer lugar en la prueba de individual masculino donde David Polop se hizo con el subcampeonato. El setabense se clasificó primero de grupo sin dificultades y consiguió el pase a la fase final donde se cruzó en semifinales con Miguel Paya al que se impuso en tres sets por 21-12, 19-21 y 21-9 consiguiendo el billete a la final, donde lo esperaba el jugador del Drop Valencia, Quique Gil. Un gran encuentro muy táctico donde al setabense se le escaparon los dos sets por un ajustadísimo 21-19 y 21-19.

Por su parte, Ximo Torres, Su-17 de primer año realizó dos buenos encuentros en su fase de grupo, pero desgraciadamente no pudo cerrarlos a su favor, aunque estuvo cerca de ello. Por otro lado, Marcos Cimas si consiguió una victoria en su grupo y en el segundo encuentro tras caer y apoyar mal la mano sobre la raqueta se lesionó viéndose obligado a retirarse tanto de la prueba de individuales como de la de dobles.

Llegamos al final, con las pruebas de dobles donde en el apartado masculino Vicent Molina y David Polop consiguieron la plata tras superar sin dificultades la fase de grupo y llegar hasta la final donde se enfrentaron a la pareja formada por Mateo Fernández y Miguel Paya del C.B El Campello. En el primer set Mateo y Miguel se imponían por 21-16. Tras el descanso los setabenses cambiaron su estilo de juego y ponían la igualdad en el marcador tras vencer por 16-21. Ya en el set final, Vicent y David cayeron en el error de no iniciar el set con el mismo estilo de juego lo que hizo que los rivales tomaran unos puntos de ventaja que pese a la remontada que realizaron al volver al camino correcto les lastró perdiendo el set y el partido nuevamente por 21-16.

En la prueba de dobles femenino, en esta ocasión Andrea Orquín la disputó con Lucía Chorques, con el objetivo de probar la pareja y de sumar puntos de cara para intentar la clasificación en el Campeonato de España Sub-19. Por desgracia la final se le escapó frente a la pareja enguerina formada por Soraya Gandía y Nuria Martínez en un encuentro en el que fueron por delante en el marcador en ambos sets y que al llegar a los rallys finales no supieron rematar perdiendo la oportunidad de estar en la final al ceder por un doble 21-19.

Y concluimos esta crónica con la prueba de dobles mixto donde la pareja setabense formada por Vicent Molina y Andrea Orquín volvió a colgarse la plata tras ceder en su disputa por el oro frente a la pareja formada por Quique Gil y Sara Sáez.