Hablan de dignidad y responsabilidad

Escribo esta columna de opinión sin conocer si ha habido, o no, desenlace y fumata blanca entre los de Junts y socialistas, en lo que a la cacareada amnistía se refiere. Un concepto reivindicativo que nos lleva a recordar décadas pasadas gritando la maravillosa palabra que significaba justicia social, y abría esperanzas de tiempos nuevos y mucho más democráticos, sin tener en cuenta que la democracia o es completa o no sirve para nada.

Una palabra: amnistía, que hace mentar al diablo para aquellos que no creen en nada que no se arrime a su esquina. Se han envalentonado de tal manera los derechistas que ya no conocen otra palabra: vergüenza, aplicada a toda una serie de decisiones que toman sin importarles un pijo las consecuencias. Quien no comulga con las ideas de la ultraderecha de PP-VOX son considerados enemigos de la patria, asquerosos quema banderas, acogedores de sin papeles y predispuestos a romper España. Pues mire usted, ya debería estar destrozada por múltiples lugares desde aquellos días donde José María Aznar indultaba y hablaba catalán en la intimidad. Desde aquella asquerosa mentira mediante la que culpaban a ETA del atentado de 2004 en Madrid, donde murieron 192 personas a manos de AlQaeda. Todavía hoy, con ese gesto de intentar ocultar la mentira mezclándola con las inexistentes armas de destrucción masiva, sigue sonriendo sin un ápice de culpabilidadd.

Siguiendo con la amnistía, el Pleno del Consell aprobó una declaración institucional contra esta posible ley (cuyo contenido no se conoce todavía), asegurando que se trata de «una aberración sin precedentes» y que supondría «el mayor acto de corrupción política», apelando a la «dignidad y responsabilidad de los diputados». ¿En serio me lo están diciendo? ¿De verdad se erigen en defensores de la corrupción? ¿No es de coña mentar a la dignidad y responsabilidad un partido condenado por todo lo habido y por haber? Se me rompen los pulsos solo de leerlo.

Dignidad y responsabilidad, dicen, mientras arden las comarcas de la Safor y la Vall d’Albaida y los pueblos claman contra esa trágica dejadez. Cuando unos días antes se reclamaba ante la Consellera de Justicia e Interior que no despidiese a casi 300 bomberos de refuerzo y forestales, que terminaba su contrato con el final del verano. Se prevenía una situación climática adversa, pero la Consellera hizo de «tontita» y ni atendía a las reivindicaciones ni las aceptaba, y pocas horas después el fuego iba calcinando poblaciones a los que no les sirve ningún consuelo. El Consell no atendía a razones, posiblemente pensando que el dinero que se ahorraban con brigadas forestales lo podían destinar al «bou embolat». Todo huele a podrido y es tal la poca vergüenza que provoca un malestar general.