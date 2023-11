Nerea Roses, actual presidenta del club de atletismo CAX Orientació de Xàtiva, se ha convertido esta semana en la primera presidenta de la Coordinadora de clubes deportivos de la ciudad, una entidad que aglutina a las organizaciones volcadas en la práctica deportiva de la capital de la Costera.

Roses, de 31 años de edad, atendió ayer a Levante-EMV y explicó que su nombramiento —fue la única candidata— era un «paso natural»: «He estado muy vinculadas a las juntas de Vicente Lluch y Ricard Prats y cuando Lluch fue nombrado concejal ya encabezaba un poco el organismo. Creo que sí soy la primera presidenta, tengo una compañera en mi junta que fue concejala cuando se creó la coordinadora y no llegó a presidirla. Mis compañeros me lo dicen. La verdad es que no lo sé. Pero sí es así, es un honor».

Cuestionada por sus próximos objetivos, explicó que entre de sus primeros retos está la modernización de los estatutos de la coordinador de clubs: «Es algo que ya hemos hablado en las últimas reuniones. Tienen más de 30 años y creo que deberían ser más inclusivos». El resto de objetivos siempre van a ser los mismos esté quién esté en la coordinadora. Todos queremos potenciar el deporte de Xàtiva, ser un nexo entre los clubs, el Consell Esportiu y el Ayuntamiento».

Y es que Roses defendió el papel de la entidad: «Somos expertos en deportes y creo que es a nosotros a quien tienen que recurrir los representantes políticos cuando se habla de planificación». A su vez, defendió que el deporte en Xàtiva goza de buena salud: «Creo que somos una ciudad potente en este aspecto. La gente debería estar muy agradecida por el hecho de entre 4000 y 5000 jóvenes forman parte de nuestros clubs. El deporte base es salud».

También expuso que siempre defenderá la inyección de recursos a los equipos: «Este año vamos a tener 50.000 euros más en la subvención municipal, pero siempre hay cosas a mejorar». «Siempre queremos que las instalaciones sean mejores y estén mejor mantenidas. Pero también se ha de poner en valor lo que se ha hecho. Hemos peleado por el nuevo pabellón. Que se inauguren instalaciones deportivas en una ciudad de 30.000 habitantes no es tan habitual», comentó. A su vez, también analizó la actual situación del Olímpic: «Es difícil ver lo que pasa, no nos gusta. Ojalá llegara una empresa de Xàtiva y apoyara al equipo». Desde 2016 es presidenta del CAX, que cumple 50 años: «Va a ser un gran año, estoy segura».