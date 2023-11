Tres jornadas consecutivas acumula el Atzeneta sin sumar una victoria, perdió ante el Ontinyent 1931 (0-1) y no pasó del empate ante el Silla (0-0) y Rayo Ibense (1-1). Esta tarde los de Berna Ballester viajan a Villarreal para medirse al CD Roda, a partir de las 16:30 horas en la Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica. El duelo entre castellonenses y valencianos estará dirigido por Mario Cabrera Esplugues, asistido en las bandas por Ainhoa Remon Tello e Ismael Jiménez Martí. El conjunto “taronja” arrastra en las últimas semanas la misma dinámica, el equipo es capaz de crear multitud de ocasiones ofensivas, pero no consigue materializarlas y el mínimo error les penaliza hasta el punto de dejarse puntos en juego. Los de la Vall de Albaida buscará romper la mala racha ante el CD Roda. El equipo castellonense se encuentra quinto clasificado con 15 puntos, uno menos que los atzeteneros. Llegan al duelo tras perder la última jornada ante el Athletic Club Torrellano (1-0). La última visita del Atzeneta a los gualdinegros fue la pasada temporada en los playoffs de ascenso, un encuentro que se llevaron los valencianos (0-2). Esta tarde buscarán repetir la gesta con su entrenador, Berna Ballester, que no podrá ocupar su sitio en el banquillo tras ser expulsado la pasada jornada.

Como es habitual cuando el Ontinyent 1931 ejerce de local, en el Clariano echara a rodar el esférico mañana a las 17 horas, en un encuentro en el que los “blanc-i-negres” se enfrentan al CD Utiel y que estará dirigido por Mariano Esteban López, asistido en las bandas por Jaime Selva Vicente y José Romero Pérez. Los de Roberto Bas perdieron la imbatibilidad la pasada jornada ante el Atlético Levante (1-0), un partido donde merecieron un mejor resultado. Mañana vuelven a casa, con su gente, para volver a la senda de la victoria. Los de la capital de la Vall de Albaida cuentan con una baja segura, la de Diego Cambra que fue expulsado ante el filial "granota”. Visita el Clariano el CD Utiel, un equipo que también ascendió la pasada temporada a la Tercera Federación. Actualmente, son sextos clasificados con 14 puntos y a pesar de los buenos números, llegan al choque tras perder ante el Elche Ilicitano (2-3). Una jornada para los equipos de la Vall de Albaida en la que querrán reencontrarse con la victoria, para seguir la estela del filial franjiverde que la pasada jornada recupero el liderato.