No hay dos sin tres. Me gustaría que en el caso del Olímpic hubiera una posibilidad de que haya un tercer intento de invertir en el club. ¿Lo prefiero a un club independiente? No, por supuesto que no. De la asamblea del pasado lunes salió una gestora que debe intentar conseguir dinero para pagar a los jugadores y convocar elecciones. Se presentó un grupo de Barcelona interesado, pero dejó claro que quiere saber qué debe el club y a quién se le debe. Y a eso me refiero: si el grupo se presenta a las elecciones entonces es que la situación del Olímpic es asumible, si no se presenta finalmente, entonces… ¡mal lo tenemos! Si ellos no pueden salir de ahí, menos podremos nosotros por medios propios.

Porque con 205 socios y una nómina mensual de 16.000€ no estamos para romanticismos, ni para añoranzas, ni para buscar culpables (que no aportan nada) ni para deseos inalcanzables. Es el momento, si de verdad queremos un Olímpic independiente, de ponerse el mono de trabajo, de ayudar a la gestora, de buscar asesoramiento legal, de acudir el próximo domingo a la Murta aunque se tengan que pagar diez euros. Es el momento de ser realistas, el dinero necesario no va a llegar ya. Me gusta pensar que es posible un club gestionado por socios y socias del club. Hace unos meses, de verdad, no lo creía posible, pero algo ha cambiado. Yo también me estoy dejando llevar por los que ya están trabajando con el mono puesto, ¡qué su trabajo no se en vano!