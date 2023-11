Con la única posible vuelta de Rueda y con muchas precauciones, el Olímpic, con muchas bajas, se enfrentará este domingo al Dénia. Se jugará a las cinco de la tarde este domingo. El entrenador, Marcos Camacho, no podrá contar con Kosta, Carles Vidal y Mauro Melo. El entrenador espera romper por fin la mala racha de resultados lejos de la Murta. Debut de un nuevo entrenador en el rival.

Rueda ha evidenciado una mejoría pero no se quiere correr riego alguno y es duda hasta para poder entrar en la convocatoria, Mauro Melo tiene una rotura en el sóleo y se perderá más de un partido, Kosta ha mejorado y la semana que viene debería entrar ya en el grupo, y Carles Vidal está pendiente de una artroscopia.

Se ha vuelto a la normalidad, sin las alertas meteorológicas de la semana pasada y además con buen ánimo, “no es lo mismo venir de una derrota que de una victoria y de buenas sensaciones. Necesitamos ganar tres o cuatro partidos para ver qué objetivos nos podemos marcar y hasta dónde podemos llegar”, ha indicado el técnico.

Respecto a sí les está afectando la situación del club, Camacho ha reconocido que “el problema está ahí y a lo mejor lo comentan entre ellos pero cuando pisan el césped se olviden de todo y les ha llegado mensajes de ilusión y de esperanza de los capitales y de la junta gestora”.

También se considera positivo el que el Dénia haya mantenido su horario habitual y se juegue a las cinco de la tarde, “lo que es de agradecer, que lo respeten y no los cambien, en un campo grande, similar como el nuestro, donde podemos aprovechar la velocidad que tenemos arriba”.

Sabe Camacho que toca ganar ya fuera de casa, algo que no se ha conseguido hasta ahora, “ese discurso lo hemos repetido mucho y si así pasa debo olvidarlo. Si no ganamos ya no es culpa de árbitros”. No está preocupado por los cambios que pueda haber en el equipo local por el cambio de entrenador.

Ya se piensa en el próximo partido: “necesitamos ganar dos partidos. Si somos capaces de ganar este domingo volveremos a ganar el domingo que viene al líder, al Eldense B”.

Ese partido ha sido declarado Día del Club y las socias y socios deberán adquirir una entrada de 10€ para poder acceder a La Murta. Se pretende que la asistencia sea una muestra de apoyo al club.