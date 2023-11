L’ESPLENDOR DE LA SARSUELA A XÀTIVA

Novembre era un mes d’inici de la temporada de sarsuela a Xàtiva i d’honorar a la seua patrona, Santa Cecília. Hui traurem del fosc armari de l’oblit, «la extraordinaria función del Rey que Rabió». Una de les millors sarsueles escenificades per la Nova, la qual reflecteix l’esplendorosa dècada dels anys 20, una època en què aquesta societat musical va ser capaç de formar un grup artístic i coral especialitzat a recrear obres d’un gènere del teatre musical, que va tindre molt d’èxit a la nostra ciutat. A molts arxius familiars particulars hi trobem fotos d’avantpassats disfressats de personatges de diferents èpoques històriques. En el meu cas, hi vaig trobar una del meu iaio, Salvador Sanchis, vestit de general. Aquesta no era conseqüència de la seua participació en balls de carnestoltes, com en un principi vaig pensar, sinó causada per la seua profunda afició al teatre. Era el vestuari que anava a utilitzar per a interpretar un paper principal a la sarsuela abans esmentada. Actors, músics, i tiples no professionals, compartirien afició per les arts escèniques als locals de les naixents societats musicals, que impartirien formació musical, a tot aquell que volguera aprendre solfeig, declamar o tocar un instrument Un cultural entreteniment per a gaudir del temps lliure els diumenges i vespres de festa. I una forma també, en què hòmens i dones pogueren compartir aficions, en un temps de segregació sexual, sense coeducació ni integració, on la dona podria cantar, ballar, o declamar poesia, però mai dirigir la banda, tocar un instrument de vent, o formar part de la Directiva al si d’una societat encara molt patriarcal i masculinitzada. Podríem dir que la sarsuela va esdevindre en lloc d’integració, on fins i tot, Aurelia Sirvent, podia desenvolupar un paper masculí, el de rei.

El Rey que Rabio va ser escrita A 1891, en prosa i vers, pels autors Ramón Carrión i Vital Aza, amb música del mestre Chapí. L’obra còmica de tres actes, narrava les peripècies d’un rei que volia saber si la felicitat que mostrava el seu poble en les visites oficials era vertadera, decidint un dia anar d’incògnit a una localitat del seu regne vestit de pastor, per a comprovar si era real o falsa. Prèviament el seu govern decideix enviar una comitiva secreta per a repartir diners i mostrar una imatge de falsa felicitat davant el pastor, que acaba enamorant-se d’una habitant del poble, Rosa, amb la qual tornà al Palau després de viure infinits embolics, des de ser enrolat com a soldat fins a ser mossegat per un gos rabiós,i a aquest es nega a casar-se amb les princeses que el seu govern li ha portat de diferents països d’Europa. Curiosament tots dos papers principals, van ser protagonitzades per dues germanes, Aurelia, de reina, i Pilar Sirvent, de Rosa. Aquesta còmica opereta arribà a Xàtiva de la mà de la companyia Mata Angeloti, que l’escenificà al teatre de Sant Domènec a 1904. Deu funcions contractades, on es va fer necessària l’ajuda de la banda de la Nova, dirigida llavors per Rafael Marco. Vint-i-quatre anys més tard, la Nova va decidir representar-la a Xàtiva, mitjançant la recentment creada «Compañía Cómico Lírica de la Societat», encarregada de representar sarsueles, sainets, o quadres còmics de tota mena, la qual tindria com a mestre concertador, a José Ramírez Cameno, i director d’escena, a Arturo Bellver Sanchis. La Nova estrenà el Rey que Rabio al Gran Teatre de Sant Domènech el 3 de març de 1928. No era la primera volta que escenificaven una sarsuela. Prèviament havien interpretat Amor ciego, los Chicos de la Escuela, o la Caza del Oso, entre d’altres. Des d’inicis dels anys 20, Ramírez havia renunciat a la direcció de la banda, per a centrar-se en la direcció musical de les sarsueles. Com a substitut en aquesta tasca, s’havia trobat al mestre José García Pastor, que va passar a la història musical de la ciutat, per ser el que més pasdobles personalitzats ha dedicat a gent de Xàtiva, amb permís del mestre Ripoll. Així, per exemple, en aquella nit, com a prèvia de l’inici de la sarsuela, «el maestro García Pastor puso sobre atriles por primera vez el pasodoble Sanz Roselló». Aquest va implantar el costum de fer petits homenatges a personatges locals amb compromís social. En aquest cas, al metge Ernest Sanz Roselló, pel seu bon fer en l’hospital de Xàtiva, i el treball en pro de la cultura desenvolupat des de la presidència de la revista Játiva. Suposem que el Rey que Rabio va ser la sarsuela més complicada de representar pel nombre d’actors principals i figurants que va necessitar. Com a protagonistes podem destacar a les germanes Sirvent, a Salvador Sanchis, Jose Mira, Jose María Herrero, Antoni Grau, Ernesto Torres o Martín Sarazúa, entre d’altres, fins a conformar un grup de 20 actors amb intervencions parlades o cantades, els quals a més tindrien desenes de figurants, representants del poble, que anirien apareixent en els diferents quadres escènics, com a dames, cavallers, soldats, camperols o guardes del Palau. La foto que observem correspon al quadre cinc del tercer acte, on apareix la naixent coral femenina de la Nova, formada per les veus més joves de la societat, que interpreten el paper dels patges del rei, al qual li canten «compañeros venid». Entre les xiques podem destacar a Consuelo i María Marzal, Nieves Rubio, Nievecitas Sirvent. Rafaelita Sanchis Prudencia y Cecilia Ribelles, Amparito Sanz o Pepita Terol, entre d’altres. Aquesta va passar a la història com a document gràfic d’aquella esplèndida sarsuela, on la Junta Directiva de la Nova va fer anar a les xiquetes d’aquell naixent grup coral, a retratar-se abans de l’actuació, a l’estudi fotogràfic d’Eliseo Vila, amb la intenció de fer-li un regal a Filomena Ramírez, «como recuerdo del rey que rabio y en prueba de gratitud». Gratitud suposem deguda al fet que s’encarregava d’educar musicalment la veu de les xiquetes a través de la creació del grup de les cecilianes, que recordarem la propera quinzena, el dia de la seua patrona, Santa Cecília.