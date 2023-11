La grandeza del fútbol

Qué grande es el fútbol! Un equipo que representa a 1.200 habitantes, que juega en la Tercera RFEF, ha eliminado de la Copa del Rey a un equipo que representa a una ciudad, capital autónoma, de 693.000 habitantes que ahora, por el devenir deportivo, milita en la categoría de plata pero que es habitual en la Primera División. ¡Muy grande lo de Berna Ballester y el Atzeneta! Zaragoza se acordará de ellos.

Los aficionados naranjas no saben lo que les deparará el futuro, si conseguirán otros logros, si militarán en categorías superiores o inferiores, pero de esto ya no se olvidarán, y dirán eso de «yo estuve allí». El sueño no ha acabado y ahora el turno es para el Getafe.

Los de Xàtiva también nos acordamos de hazañas similares. Hazañas que contamos muchas generaciones porque las hemos vivido pero que no pueden contar otras tantas porque hace años que no hemos tenido la oportunidad y ahora mismo estamos lejos de volverlas a vivir.

No es cuestión de flagelarse, sino de aportar un granito de arena para que tengamos la oportunidad vivirlas. La primera ocasión será este domingo. Es Día del Club, todos vamos a pagar 10 €. Quien los pueda pagar que los pague. Tanto si se trata de un grupo inversor como un grupo de directivos de casa lo que tengo claro es que si la grada no está llena no van a tirar hacia adelante. Si no queremos eso, si queremos volver la oportunidad de vivir hazañas deportivas, habrá que asistir y, de paso, conseguir una recaudación que ayude a pagar nóminas adeudadas. No hay excusas: ¡nos vemos en la Murta!