No hay final feliz

Hace un año Xàtiva y otras poblaciones de La Costera y La Canal, clamaban en la calle reclamando la permanencia del Juzgado de Xàtiva con competencias en violencia de género. Se produjo el sorprendente milagro de ver tras la pancarta a quienes poco tienen de pancarteros, sobre todo, viendo en amigable compañía a personajes pertenecientes a sectores ideológicos que no son para nada amigos o a profesionales a los que, en general, les cuesta mirar más allá de sus intereses corporativistas.

Allí estaban los letrados y las letradas con sus capas negras, alcaldes y concejales, diputados provinciales, representantes de mancomunidades , fuerzas sindicales y muchos colectivos sociales y cívicos de la ciudad, con especial implicación de los colectivos feministas permanentemente implicados en la lucha contra la violencia machista. Se produjeron reuniones del más alto nivel, interpelaciones en les Corts, gestiones de personas con importantes responsabilidades. Hubo cónclaves, proclamas, peticiones, quejas y denuncias.

La decana del Colegio de Abogados de València anunció la interposición de un recurso contencioso del que poco o nada se habló después.

El PP declaró por boca de su senador Fernando de Rosa, que «cuando el PP gane las elecciones será una prioridad la reforma urgente y la creación de un juzgado de violencia exclusivo en el partido judicial de Xàtiva» promesa que, mira por dónde, ahora están en condiciones de cumplir.

La consellera de Justicia del PSPV justificó su decisión insistiendo en las virtudes de la agrupación en sedes especializadas y exclusivas a pesar de los «pequeños» problemas prácticos que se pudieran generar a las 26 poblaciones afectadas, algunas distantes más de 100 Km del nuevo juzgado. Pequeños para el legislador, no para las usuarias en todo caso.

Pero la cosa pintaba mal desde el principio, aunque eso no afectaba, como debe ser, el ánimo reivindicativo de quienes no pensaban resignarse. También había otras que allí estaban, aunque sabían que aquello era solo una tempestad que precedía a la calma que vendría después. Porque derogar un Decreto, el 954/22 aprobado y vigente, consensuado además, aunque fuera con la boca pequeña, no es tarea menor aunque sí de locos y locas que creen en sus luchas y luchan por lo que creen. Las mejores.

No hay final feliz. En enero del 2023, el decreto entró en vigor y parece oportuno revisar la situación a la vista de los hechos que son la única fuente fiable para construir opiniones razonables. Los datos del CGPG y del Observatorio contra la violencia de género dicen que en el nuevo Juzgado que atiende a la población anteriormente perteneciente a Alzira/Carlet/Xàtiva se ha registrado el mayor incremento de las denuncias, hasta un 125% pasando de 142 a 320, media muy superior a la existente en el resto de la Comunidad Valenciana, con la carga de trabajo que el dato implica.

Los hechos dicen que, tras un año de funcionamiento, en Alzira se sigue trabajando en una sede provisional que ya dura demasiado y que no reúne todas las condiciones exigibles para garantizar la justicia de calidad prometida. Que hay denunciantes que, dada la lejanía de algunas de las localidades afectadas, llegan hasta allí en taxi, sin que esté previsto y garantizado su viaje de vuelta, lo que ocasiona problemas que aumentan la angustia y la inseguridad. Cuentan que los espacios de privacidad y seguridad no están garantizados por lo que es posible que víctimas y agresores se encuentren en la entrada o en los pasillos o incluso tengan que compartir sala de espera, lo que es una enorme barbaridad. Y las esperas son largas, demasiado largas.

En las cercanías del 25 de noviembre, no viene de más un poco de memoria histórica para que el espíritu solidario y reivindicativo de la ciudadanía y las instituciones de hace un año no se demuestre inútil o lo que es peor, falso e hipócrita. Porque sea cual sea la ubicación, la justicia ha de ser accesible y respetuosa con las denuncias de las mujeres porque significan protección y garantizan la recuperación de sus vidas.