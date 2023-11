La Junta Directiva de l’Associació d’Amics de la Costera-Institut d’Estudis Comarcals, amb l’objectiu de coadjuvar a la celebració de l’efemèride del Mil·lenari de l’escriptura a Xàtiva del Collar de la Coloma per Ibn Hazm en 1022, va elaborar un ample programa d’activitats. Hi destacava l'encàrrec al professor titular d’estudis àrabs i islàmics de la Universitat d’Alacant, Isaac Donoso, de traduir l’esmentada obra directament de l’àrab a la nostra llengua, iniciativa no mai enllestida fins ara.

Obra escrita en àrab a Madīna Ŝᾱtiba fa mil anys sobre paper xatibí, que, ara, hem editat a la nostra ciutat en valencià. Gràcies a l’inestimable suport de la Generalitat i l’Ajuntament, hem realitzat dues edicions del llibre, una de bibliòfil i altra popular, ambdues il·lustrades per l’artista plàstic de Xàtiva, Ricard Vila.

Arrodonit el projecte des de desembre del 2022, gràcies a un acurat treball dels tallers de Paper Plegat, després de diversos intents de presentació de les dues edicions del llibre, mediatitzats pels processos electorals de maig i juliol, l’estiu… Finalment, la vesprada de dijous, 2 de novembre de 2023, va tindre lloc al pati renaixentista del Museu de l’Almodí la presentació pública de les dues edicions (popular/bibliòfil) de la primera traducció de l’àrab al valencià de l’obra esmentada anteriorment.

Com sabem, el Collar de la Coloma, obra de joventut d’Ibn Hazm, ha estat traduïda a la gran majoria de les llengües de cultura d’Europa. En castellà disposem de dues traduccions, una de l’arabista Emilio García Gómez, publicada al període franquista i una altra, més recent, de Jaime Sánchez Ratia. A casa nostra, Antoni Martínez, en 1994 amb motiu del mil·lenari del naixement d’Ibn Hazm, “a través de la poesia” feu un apropament a l’obra, on ens refereix: “El meu text és fill directe, via la versió castellana d’Emilio García Gómez, del text d’Ibn Hazm.” I assenyalava que, si, el seu llibre animara a cap arabista a emprendre la traducció de l’obra d’Ibn Hazm a la nostra llengua hauria pagat la pena el seu “atreviment”.

La conducció de l’acte en qüestió va comptar amb l’excel·lent treball del professional de la comunicació, Kike Roselló, locutor local i director XTRADIO, amb la presència de representants de la Corporació Municipal (alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, i regidor de Cultura, Alfred Boluda), de la cultura valenciana (presidenta-Dolors Pedrós- i secretari-Jesús Huguet- del Consell Valencià de Cultura, membres de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Àngels Gregori) i de professorat dels Estudis universitaris Àrabs i Islàmics de la Universitat d’Alacant. (professors de l’Àrea d’Estudis Àrabs i Islàmics del Departament de Filologies Integrades de la Universitat d’Alacant): Dr. Isaac Donoso Jiménez, professor titular i Dr. Francisco Franco Sánchez, catedràtic d’universitat), representants de les associacions culturals de Xàtiva (Afsa), de la comarca, dels centres educatius de la ciutat, socis d’Amics de la Costera i públic en

general.

Jo mateix, com a president de l’Institut d’Estudis Comarcals, vaig iniciar el torn de paraula per tal de contextualitzar el procés de l’edició en valencià de l’obra, valorar la tasca de simbiosi entre el traductor, Isaac Donoso. i l’artista plàstic, Ricard Vila, que ha permés portar a l’actualitat una obra clau de la literatura andalusí escrita fa mil anys, i reivindicar-ho com un fet històric. Isaac Donoso Jiménez, professor titular d’Estudis Àrabs i Islàmics de la Universitat d’Alacant, responsable de la introducció històrica del llibre i de la traducció de l’obra de l’àrab al valencià, a més de concretar les edicions de referència utilitzades, lectures, l’abstenció d’ús d’aparell crític, va explicar que la traducció a la nostra llengua era una urgència cultural i social, que havia procurat respectar la unitat sintàctica i semàntica del vers clàssic àrab, sense divisions com el registre culte i erudit de l’autor. A més, va valorar molt positivament les iniciatives desplegades pels instituts d’estudis comarcals en el procés de recuperació del patrimoni i la importància de recuperar aspectes del patrimoni andalusí.

L’acte literari de presentació de la primera traducció de l’àrab a la nostra llengua de l’obra El Collar de la Coloma. Tractat sobre l’amor i els amants d’Ibn Hazm va estar a cura d’Àngels Gregori, poeta i membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, la qual va manifestar el seu agraïment a l'Associació d'Amics de la Costera per haver comptat amb ella per a la presentació de l'obra en qüestió. Tot seguit, amb una síntesi brillant, va fer un repàs dels principals elements i aportacions amb un apressat recorregut pels diversos apartats del llibre.

Ahmed Touzani i Mercè Llàcer, ens van oferir la lectura, en àrab i valencià, d’una selecció de versos dels poemes continguts al Collar de la Coloma. Tractat sobre l’amor i els amants d’Ibn Hazm. L’artista plàstic xativí, professor de l’IES Simarro, Ricard Vila, responsable de les il·lustracions de l’obra, va explicar el procés de coordinació amb el traductor de cara a la concreció de les imatges a utilitzar, la decisió d’opció per la creació artística personal en evitació de l’ús d’imatges marcades pels tòpics. D’altra banda va explicar el contingut de l’obra plàstica de l’exposició i el perquè del títol Visions de la Coloma i de la combinació de figuració i abstracció i de la combinació de materials: sobre paper (collage amb fragments de pintures, de dibuixos i de fotografies), sobre llenç. I l’ús del blanc i negre i del color puntualment. Joan Alonso, professor de la Universitat de València, restaurador de l’Arxiu del Regne de València, gran coneixedor de la història del paper, responsable de la selecció dels documents (ARV) continguts a l’exposició Visions de la Coloma.: A més de sintetitzar la documentació seleccionada:

 Documents relacionats amb Xàtiva amb escriptura àrab.

 Documents amb escriptura àrab no relacionats amb Xàtiva.

 Documents escrits en llatí i valencià relacionats amb la població musulmana de Xàtiva i els criteris utilitzats per a la dita selecció. Incidí també en el fet que el conjunt de documents de la mostra no sols recullen aspectes de la vida de mudèjars i moriscos de Xàtiva des de 1252 al 1595 que il·lumina aspectes de la intrahistòria postandalusina, també ens parlen de la varietat cultural dels personatges i ens mostren l’evolució de l’escriptura àrab, la vocalització dels textos i la cura dels traços cal·ligràfics. I per finalitzar va reivindicar paper i la importància dels arxius.

L’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdá, va tancar el torn d’intervencions amb paraules de reconeixement per la recuperació patrimonial de l’edició de l’obra d’Ibn Hazm en la nostra llengua i de reconeixement i agraïment a la tasca desenvolupada per Amics de la Costera.

L’acte va concloure en la planta baixa del Museu de l’Almodí amb el context de la pica islàmica xativina del segle XI, dels arcs dels banys àrabs i les troballes arqueològiques de la Maqbara de Madīna Ŝᾱtiba, amb una breu diàleg musical (valencià/àrab) entre Pep Gimeno Botifarra i Ahmed Touzani, i la visita general a l’exposició Visions de la Coloma.

Finalment, voldria significar que amb el concurs dels nostres socis i sòcies, de l’Àrea d’Estudis Àrabs i Islàmics de la Universitat d’Alacant i de diversos nivells institucionals (Ajuntament de Xàtiva, Presidència de la Generalitat…), hem aconseguit fer realitat la l’edició de la primera traducció de l’àrab al valencià d’El Collar de la Coloma. Tractat sobre l’amor i els amants d’Ibn Hazm. Una evident fita històrica.