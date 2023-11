La bueno en la Murta

No hemos visto partido malo en la Murta. Cedimos ante el Benidorm, pero pese a perder reconocimos el esfuerzo del equipo pese a errores propios, y salimos enfadados porque se mereció más el equipo local. Los demás partidos los hemos ganado salvo el último, que lo empatamos ante el líder, un equipo con calidad y que además corría mucho. Salimos contentos porque el empate tuvo sabor a victoria.

Los que habitualmente bajamos a la Murta empezamos a conocer a los jugadores, sus características y lo que son capaces de hacer visto lo visto, porque con tantos cambios forzados de jugadores no hemos visto aún, en muchos casos, lo que son capaces de hacer, a lo mejor Javi o Rubén (los porteros) son capaces de ser grandes delanteros centros, a lo mejor hay algún juvenil más o del B que va a ser la estrella de la temporada. El entrenador, Marcos Camacho, lo tiene claro: cualquiera puede jugar. Una vez se recuperen algunos, no va a ser fácil entrar en el once. No hace falta fichar para crear la necesaria competitividad.

Todo ello está haciendo que la temporada, como espectador, siga siendo buena, y después de temporadas casi de «aburrimiento» me alegro, y también los de mi sector en la grada de la Murta.

Resumiendo: el partido del domingo fue digno de una Tercera RFEF, de una promoción de ascenso. Deportivamente vamos bien, no vayamos a fastidiarla ahora. Vamos a ver, si por una vez, el entorno próximo y más lejano ayuda, que no nos pongamos nosotros mismos la zancadilla. Jugamos en Xàbia y será de nuevo por la mañana, ¡estamos acostumbrados!