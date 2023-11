L’EVOLUCIÓ DE SANTA CECÍLIA A XÀTIVA

A finals de novembre els músics honoren a la seua patrona Santa Cecília. Cecília va ser martiritzada pels romans l’any 176 dC. Casada contra la seua voluntat amb el pagà Valeri, el seu primer miracle va consistir a aconseguir que aquest es convertirà al cristianisme en la nit de noces, i el que era més difícil, va obtindre la promesa del seu marit de respectar la seua virginitat. Creadora de l’arpa, va ser martiritzada mentre invocava a Déu, raó per la qual va ser proclamada santa, perquè a més de la seua virginitat va morir cantant al Totpoderós. La data de referència de la seua festa és el 22, però les cecilianes sempre han buscat el cap de setmana per a desenvolupar actes religiosos i musicals en record de la seua patrona. En commemoració de tal efemèride, recordarem el naixement de L’Agrupació de cecilianes vinculades a la Societat Musical la Nova de Xàtiva. La família Ramírez Cameno va viure seguint el carisma de Santa Cecília, dedicant la seua vida a la música i la religió. José Ramírez té placa honorífica en la seua casa natalícia en la plaça de la Seu, en reconeixement a una vida dedicada a la música com a professor de piano, director de la Nova, organista de la Seu, creador dels Himnes a Xàtiva i Mare de Déu de la Seu, i mestre concertador de sarsueles, de la naixent «Compañía Cómico Lírica de la Sociedad Artístico-Musical La Nueva», on va rebre l’ajuda de la seua germana, Filomena, com a fundadora del grup de les cecilianes, la qual roman sota l’ombra del seu germà.

Les cecilianes van nàixer amb la missió d’organitzar la festa religiosa. Serien les clavariesses de la imatge, i Filomena a més dirigiria l’educació musical de les xiquetes, amb la missió de formar un grup coral femení que educaria les veus de les donetes en l’art del bello canto, de la declamació i la recitació poètica, a més d’instruir en el domini d’un instrument com el piano, el qual s’ensenyava a tocar en totes les escoles privades dedicades a la «educación de señoritas», per dotar a les sarsueles de tiples i grups corals.

A 1924, el canonge Gonzalo Viñes agraïa el seu l’esforç per aportar a Xàtiva una nova imatge de la Patrona dels músics. En paraules d’aquell cronista establia que «aquello no era rigurosamente una imagen, era un símbolo que venía a llenar un vacío y satisfacer una necesidad». Descrivia aquell símbol com «un bello conjunto que honra al autor Federico Zapater. La estatua mide 1,20 metros de altura, incluyendo la peana y se halla en actitud estática. Lleva la mano derecha levantada, y con la izquierda sustenta el simbólico órgano. Viste túnica, estola y manto». Imatge la qual tindria una curta vida en ser destruïda durant la Guerra Civil, i feta de nou l’any 1943, juntament amb una altra més menuda, de l’any 1946. Les cecilianes s’encarregarien de custodiar la imatge i triar una ceciliana cada any com a a clavariessa, organitzar la festa religiosa i abastir de veus als espectacles teatrals de la naixent Companyia Cómico-Lírica. Tenien a més la missió de retre culte a la imatge a través de la coordinació de «las grandiosas veladas literario-musicales en honor a Santa Cecilia». Una forma en què la Nova i la Vella de Xàtiva, i suposem que societats musicals valencianes, podien mostrar el seu potencial creatiu.

Era un bon moment per a presentar els pasdobles de creació pròpia dedicats a gent de Xàtiva, o a col·lectius, com a les pròpies cecilianes, en agraïment pel seu treball en l’educació de veus per a cantar en les sarsueles, o dels creadors de poesia o cuplets com Bernardo Sifre, J.Piera, o Antonio Liñán, que presentaven les seues composicions recitades o cantades per cecilianes o joves valors de l’escola. O servien també perquè els alumnes més avantatjats d’aquesta pogueren mostrar els seus avanços en el maneig d’instruments com la trompa, la flauta, el clarinet, o el piano.

I com novembre marcava l’inici de la temporada teatral i musical quan ja abellia escoltar música en espais tancats, Santa Cecilia es convertia en l’època ideal per presentar a la ciutat les adaptacions d’estrenes de sarsueles, sainets o comèdies en l’època que la Nova va gaudir d’una gran generació de directors i creatius com García Pastor, Ramírez Cameno, Sanchis Morell o el mestre Ripoll. Ells, més els cantants i actors de la Compañía Cómica Lírica, i de l’Agrupació de Cecilianes, van escenificar grans espectacles al Gran Teatre de Xàtiva, quan es trobava al convent de Sant Domènec, i que van tindre el seu major esplendor a la dècada dels anys vint i trenta, fent d’aquella actuació la gran cloenda de la festivitat de Santa Cecília, que normalment durava uns tres dies. Amb el pas del temps, «las grandiosas veladas literario-musicales», van decaure per la desaparició del quadre artístic i de les veus de les cecilianes en la seua vessant musical, que va quedar convertida en una companyia de teatre, la qual durant alguns anys va poder seguir fent grans muntatges, presentats al coliseu de Sant Domènec, com un «Gran Acontecimiento Artístico Teatral»-que ja no musical-, com el de 1963, amb l’estrena de El Baile, una adaptació del Premi Nacional de Teatre, de 1952.

Actualment la festa també ha perdut aquell component teatral, i evoluciona a mantindre els concerts musicals, les misses,o la processió religiosa, a més de la publicació d’un llibre que serveix per a mostrar el progrés de les societats musicals en la seua tasca educativa, i de repàs de les activitats desenvolupades en pro de la música. Ara que ja no s’estilen «las veladas literario-musicales en honor a la Patrona», es pot dir que Santa Cecília s’ha quedat sense veus i ha canviat el cant per la música instrumental. Entenent que amb el pas del temps tot evoluciona, no estaria mal que tornara la poesia i la declamació a honorar a la Santa.