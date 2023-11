Los rivales de esta jornada para los equipos de la Vall d'Albaida en Tercera RFEF eran filiales. El Atzeneta de Berna Ballester se midió al filial orellut y los de Roberto Bas al tercer equipo del Villarreal. Madrugó el Atzeneta para viajar a tierras castellonenses donde visitó al Castellón B. En los primeros compases de partido ambos equipos intentaron sorprender a los guardametas rivales sin ponerlos en muchos apuros. El conjunto taronja viajó para llevarse los tres puntos e insistieron en la búsqueda del gol. Brandon, con un disparo desde el interior del área, y Ballester, con un lanzamiento más lejano, lo intentaron. Una de las oportunidades más claras llegó con un remate de Frangi que no cogió portería por muy poco. Tras el paso por los vestuarios el Atzeneta siguió insistiendo, pero los disparos de Zarzoso y Adri no fueron suficientes para inaugurar el marcador. Los locales intentaron sorprender para llevarse la victoria, con un fuerte lanzamiento, pero se toparon con Ferri que desbarató sus opciones. La última ocasión llegó de las botas de Salva Martí que tampoco consiguió perforar la portería de Charly. Un punto más para el cuadro de Berna Ballester que cierra la jornada con 23 puntos ocupando la tercera posición.

En la tarde del domingo fue el turno para el Ontinyent 1931 que recibió al Villarreal C. El partido fue declarado día del club y con los últimos coletazos de la Fira de Ontinyent, el Clariano, pese a tener buena entrada, no fue de las mejores de la temporada. Los jugadores de ambos equipos salieron enchufados al duelo dándole ritmo al encuentro siendo un buen espectáculo para los aficionados. Los locales parecían encontrarse más cómodos ejerciendo una buena presión que desembocó en el gol que abrió el marcador. Superados los primeros 20 minutos de juego, Cobo aprovechó una pérdida de balón rival para plantarse delante del portero y poner el primero de la tarde (1-0). Poco después el ariete disfrutó de una nueva ocasión pero esta vez no estuvo acertado de cara a gol. También Pablo Francés estuvo muy activo en la primera parte del encuentro y disfrutó de otra de las ocasiones más claras para los blanc-i-negres con una doble ocasión que en primera instancia rechazó el portero, y en segunda envió el balón contra el palo. Los de Jandro Castro también tuvieron sus opciones de perforar la portería, pero Dani Cerdà mantuvo vivos a los suyos con intervenciones de mucho nivel. En la segunda parte todo cambió y el minisubmarino noqueó durante los primeros 20 minutos a los locales. Los groguets buscaron con insistencia la portería local y en el minuto 52 llegó el gol de Enric Martínez tras un buen centro desde la banda derecha. El último tramo del encuentro se igualó y se preveía que podía decantarse por cualquiera de los dos lados. Prácticamente sobre el tiempo cumplido, Chimo Reig cedió un balón a su guardameta y tras el error en el control cometió penalti sobre el jugador del Villarreal. Sergio Hinojosa no falló desde los 11 metros para darle la victoria los suyos (1-2). Los castellonenses consiguieron ganar a los de Roberto Bas en el Clariano que no perdían desde el 8 de mayo de 2023 cuando cedieron ante la UD Calpe. El Ontinyent 1931 jugará su próximo partido en Silla el 6 de diciembre.