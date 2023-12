El Olímpic disputará este sábado (16.30h) el último partido del año en la Murta, ante el Independiente de Alicante. Horario poco habitual ante la disputa la próxima semana de la eliminatoria de La Nostra Copa en Carcaixent, y las jornadas festivas. El entrenador del club de Xàtiva, Marcos Camacho, no podrá contar con Carles Vidal, recuperándose de su operación de rodilla, y como novedad respecto al partido anterior, ni con Jean Carlo ni con Pelegero, ambos por lesión. Hugo Muriel es duda por enfermedad. Pese a estas bajas, de nuevo el entrenador tendrá problemas para configurar el once por el buen rendimiento de la plantilla. El técnico ha advertido de las dificultades del rival y que “tenemos que ganar porque de lo contrario lo conseguido en Xàbia no tendrá valor”. Por cierto, en la previa, lejos de estar satisfecho por la victoria en el último partido, Camacho ha sido crítico con los jugadores porque no le gustó el equipo en algunas fases del partido y se cometieron errores.

Quien fuera entrenador del CD Olímpic, Benito Floro, y la mayor parte de los jugadores de aquella plantilla que en la temporada 87/88 estuvo muy cerca de conseguir el ascenso a la Segunda División, acudirán este sábado a la Murta para presenciar el encuentro de la Lliga Comunitat entre el CD Olímpic y el Independiente de Alicante. El entrenador será el encargado de hacer el saque de honor. Además de lo estrictamente deportivo ha sido una semana muy activa. El próximo 15 de diciembre el Olímpic celebrará asamblea general de socios. Así se ha comunicado desde la actual Junta Gestora tras el encuentro mantenido en la tarde del jueves con el representante del grupo inversor, Rafa Cuesta, con la asistencia de una decena de socios en la Sala de Prensa del Campo Murta. Junto a Cuesta se sentó el presidente de la Gestora, Marcos López. Cuesta ha comunicado a los socios asistentes la intención de asumir la gestión del club si cuenta con el apoyo de la Asamblea. Será a las 19:15 en primera convocatoria y a las 19:30 en segunda convocatoria, en la Casa de Cultura. Está ya abierto el plazo para la presentación de candidaturas que tendrán que ser comunicadas al correo electrónico del club: secretaria.cdolimpicxativa@gmail.com. El plazo de presentación de candidaturas será hasta veinticuatro horas antes de la celebración de la Asamblea General. Desde el grupo inversor, que ha mantenido contactos ya con Sudeva, se ha dejado muy claro que "no se asumirán deudas fruto de la gestión de otros". Por lo que tienen asumido que desde del grupo indio se llevará al club a los tribunales para, en teoría, recuperar parte de lo invertido. Ha asegurado que Sudeva tiene los medios para intentar sacar del club la mayor cantidad posible. Por este motivo, han explicado, es importante clarificar la situación del club, trabajo que está en manos de una gestoría un letrado. Cuesta ha anunciado una "economía de guerra", repitiendo que "todo va a depender de lo que vaya saliendo", porque, a día de hoy, según López, siguen saliendo deudas, en la mayoría de casos, de importes menores, deudas que "se intentarán pagar". El objetivo, afirmó “es sanear el club”. El parón liguero del 17 de diciembre al 14 de enero debería ayudar a la transición. L’Olleria también juega en casa y abrirá la 12ª jornada recibiendo a las 16 horas en La Solana al Callosa Deportiva. Los de la Vall d’Albaida encaran el partido con la moral alta tras la victoria conseguida la pasada jornada en el campo del Calpe, un necesario triunfo tras varias jornadas seguidas sin ganar. Una victoria con la que rompía la dinámica negativa y qué l’Olleria confía en dar continuidad contra el Callosa, con el fin de salir de los puestos de descenso.