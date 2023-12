El pleno municipal de Xàtiva ha aprobado este jueves la imposición de nombres en calles pendientes de denominación en el Sector Pereres de Xàtiva con los votos favorables del PSPV-PSOE y Xàtiva Unida, el voto contrario del Partido Popular y la abstención de VOX.

En concreto se han aprobado cinco nuevas calles: Artemina Botella, Lidia Sarthou Vila (bibliotecària), Ana Artigues de Soler y Fillol (farmacèutica), 8 de març y Jovino Fernández Díaz (alcalde). Además, tal y como se menciona en el informe-propuesta, el Consell Municipal de les Dones per la Igualtat propuso también para futuras calles los nombres de Elionor Esparza y de Matilde Salvador i Segarra.

Artemina Botella fue la primera mujer que fundó una Agrupación Feminista en Xàtiva y fue pionera al acceder al consistorio municipal para defender como concejala la igualdad de género que predicaba como escritora y como activista social, mientras que Lidia Sarthou Vila (hija de Carlos Sarthou) fue la precursora de la creación de la Biblioteca de Xàtiva en la cual participaron muchos personajes de la vida cultural local. Ana Artigues de Soler i Fillol fue una de las primeras mujeres farmacéuticas de la ciudad y defendió una red de instituciones que prestara ayuda a mujeres víctimas de maltrato; y Jovino Fernández Díaz fue el último alcalde republicano de la ciudad, fusilado en julio de 1939 una vez instaurada la dictadura franquista. Además, también se ha aprobado dedicar una vía en el día 8 de marzo, jornada que conmemora el Día Internacional de la Mujer.

«Somos un equipo progresista que queremos dejar una ciudad más igualitaria a los que vengan. Nosotros siempre cumplimos nuestra palabra y vamos a seguir impulsando medidas que ponen en valor a las mujeres y las protejan contra la violencia de género, llegando a acuerdos y cumpliéndolos cómo se expresa en el Plan de Igualdad que fue aprobado por todos los partidos políticos municipales», ha explicado la primera teniente de alcalde Amor Amorós.

La regidora del PSPV-PSOE Lena Baraza ha indicado que «de las más de 300 calles de Xàtiva, solo 20 tienen el nombre de mujeres o de efemérides relacionadas con ellas, lo que evidencia la carencia de perspectiva feminista en las calles de nuestra ciudad. Lo que no se nombra no existe y este hecho lo hemos sufrido constantemente las mujeres a lo largo de la historia». Baraza ha añadido que «con la intención de velar por la igualdad, queremos que las mujeres que se lo merecen también tengan un reconocimiento. Este tema se ha tratado en el Consell de les Dones para contar con su perspectiva y tener un mayor consenso social».

El regidor de Xàtiva Unida Alfred Boluda ha defendido este punto explicando que «en el siglo XIX los nombres de las calles eran un reflejo de los valores y principios de la sociedad que los imponía, y esta es la razón por la cual el nomenclador de Xàtiva es aplastantemente masculino, fruto de una sociedad patriarcal que ha obviado las mujeres en el desarrollo social. Queremos empezar a equilibrar la balanza en las calles, y nosotros tenemos claro que hay que avanzar con paso firme en la decisión de una sociedad más igualitaria». Boluda ha añadido que «estamos satisfechos porque se nombran calles con tres mujeres de Xàtiva con trayectorias e historias de vida diferentes, un nombre genérico pero vinculado a la lucha por la igualdad, y otro nombre del último alcalde de la República asesinado posteriormente en los muros de Paterna, por lo que este también es un ejercicio de memoria histórica, haciendo patentes los valores de libertad e igualdad, cimientos de una sociedad democrática y moderna».

Por su parte, la regidora del Partido Popular Ana Díez ha defendido su voto contrario indicando que «desde la última década del siglo XX, con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, se han ido presentando diferentes propuestas para dar nombre a las calles con el visto bueno del director municipal del Archivo Municipal. Esta lista de nombres fue aprobada en pleno y a fecha de hoy hay algunos nombres que no se han adjudicado y hoy se presentan cinco más dictaminados en comisión. Se tiene que cumplir con aquello que se vota y ser más serios y rigurosos. Saltarse los acuerdos plenarios supone una irresponsabilidad».

En respuesta a la regidora popular, Lena Baraza (PSPV-PSOE) ha replicado que «tenemos un Plan de Igualdad en el cual nos comprometimos a visibilizar las mujeres, y esto es lo que estamos haciendo. Me parece curioso que siempre que salen cuestiones de mujeres, tiene que salir la forma. En el momento en que las mujeres van a estar un poquito reconocidas, siempre sale a la palestra algún error de forma, y esto no es una casualidad»; mientras que el regidor de Xàtiva Unida Alfred Boluda ha indicado que «aquella lista era una relación de nombres sin ningún tipo de prioridad. Una selección realizada cuando en Xàtiva no había Consell de les Dones. Ahora se ha contado con ellas además de hacerlo con el Archivo Municipal».

Finalmente, el portavoz de VOX Francisco Suárez ha alegado con su abstención que «no creemos que convenga nombrar una calle con el nombre de ‘8 de marzo’ porque puede llevar a confusión, a pesar de que el resto nos parece bien».

Además, durante el pleno se han aprobado otros puntos como la propuesta de adhesión a la Declaración Institucional con motivo del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer (con los votos favorable del PSPV-PSOE, Xàtiva Unida y el Partido Popular y la abstención de VOX), y el dictamen sobre la Constitución del Consell Agrari Municipal 2023-2027 (por unanimidad).