El desfile de “la llum de Nadal” abrirá este sábado la XII edición de la campaña “Ontinyent Il·lusiona”. Un desfile organizado por el Ayuntamiento en el que los niños y niñas podrán participar activamente llevando farolillos hasta la Plaza de la Concepción, donde se encenderá el árbol y se contará con una gran bola de navidad decorativa donde vecindario y visitantes se podrán hacer fotografías.

Son algunos de los detalles de la campaña que se presentaba este martes al Museo del Textil de Ontinyent en una rueda de prensa en la cual participaba el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, la regidora de Promoción Económica y vicepresidenta primera de la Diputación de València, Natàlia Enguix y la regidora de Fiestas y Tradiciones, Àngels Muñoz junto a representantes de algunas de las asociaciones locales que participan en la programación de este año, que llegará hasta el 5 de enero.

Durante la presentación, el alcalde de Ontinyent destacaba que “más allá de las creencias, la Navidad es sobre todo una gran época del año para hacer cosas juntos y reencontrarnos, y esta campaña refleja esta filosofía: nada de lo que merece la pena se hace en solitario. La capacidad de atracción de Ontinyent para los visitantes de localidades de los alrededores en estas fechas es fruto del trabajo de mucha gente que aporta el mejor de sí mismo y que hoy está aquí representada”, remarcaba.

El encendido del árbol, que incluirá el desfile de la luz a cargo de los “güendos del Nadal”, saldrá a las 20:00 horas desde la plaza Sant Francesc hasta la plaza de la Concepción. Este año los niños y niñas podrán participar activamente llevando la luz mediante un farolillo que podrán recoger desde las 19:15 del sábado en la entrada del parque de la Glorieta o en la Plaza San Domingo. La regidora Natàlia Enguix explicaba que para recoger estos farolillos habrá que recoger unos tickets en los comercios locales, que estarán disponibles desde este jueves. Natàlia Enguix agradecía la implicación de todas las personas y entidades que participan de la campaña, y animaba “a disfrutar de toda la fiesta de luz y color que ha preparada para este sábado”.

Durante la rueda de prensa también se daban detalles del resto de actividades que cuenta con la participación de diferentes asociaciones comerciales y culturales de Ontinyent. Así desde el colegio Santa Maria presentaban la matinal “Emociona’t en Navidad”, que tendrá lugar el próximo 21 de diciembre en la Plaza de la Coronación, que incluirá Villancicos, música, talleres, danzas y bailes. La programación continuará el viernes 22 de diciembre a partir de las 17.30h con la actuación “En Nada Dani Miquel" en el Llombo.

La magia de sus majestades Reyes Magos y el emisario Real también llegan con “Ontinyent ilusiona”. Así, el sábado 16 de diciembre el cartero real visitará los barrios del Llombo, San Rafel y Sant Josep con el tradicional “trenecito”. Además, desde la Asociación Amigos de Reyes Magos también se está trabajando en colaboración del Ayuntamiento para que Jacobo pueda recibir a todas y todos los niños de Ontinyent en el salón real del Palau de la Vila el próximo 4 de enero a partir de las 5 de la tarde. Será el día previo a la llegada de sus majestades con su tradicional cabalgata que recorrerá desde las 6 de la tarde las diferentes calles de Ontinyent hasta llegar a la plaza Mayor.

Ontinyent comercial

Por otro lado, el comercio local tiene un protagonismo especial durante estas fiestas porque como exponía Enguix “queremos que residentes y visitantes hagan sus compras navideñas en nuestra ciudad, que cuenta con una gran oferta”. Así, como ya se había anunciado, este año el Mercado de Navidad se celebrará durante dos fines de semana en la Plaza de la Concepción. La programación de Ontinyent ilusiona también cuenta con la participación de las asociaciones comerciales Comercio In y ZOCO, las cuales presentaban sus campañas “Destapa la Navidad en Ontinyent” (SOY) y “Esta Navidad, regala con principios” (Comerç In), así como el tradicional concurso de tarjetas de Navidad que organiza Comerç In con la colaboración de Caix Ontinyent y el Ayuntamiento de Ontinyent.

Toda la programación se puede consultar en la web www.ontinyent.es así como en las redes sociales del Ayuntamiento de Ontinyent.