La agrupación socialista de Albaida censuró en el pasado pleno, celebrado el 28 de noviembre, la "ingente pérdida de subvenciones y la penosa y calamitosa situación económica por la que atraviesa el ayuntamiento".

En palabras del portavoz socialista, David Palací, “la situación es totalmente insostenible e insoportable; y la cifra de recursos desperdiciados puede ser aún mucho mayor”. Según el regidor, la lista de inversiones y actuaciones irrealizables alcanza a distintas áreas y departamentos (urbanismo, patrimonio, cultura, participación ciudadana, etc). "Obras, servicios y remodelaciones que no verán la luz por incompetencia, pasividad y descoordinación", sostiene Palací.

“El ayuntamiento es como un gigantesco y viejo dinosaurio anquilosado al que le cuesta ponerse en marcha", incide el portavoz socialista. “Al no disponer de recursos propios (se los come en gran medida la partida de personal), no se tramita ni un solo papel hasta no tener la certeza absoluta de que se ha concedido la subvención solicitada”. “El problema es que, cuando esto ocurre, ya es tarde. Los plazos se vienen encima y es imposible cumplir con lo establecido. No se tiene celeridad, predisposición, actitud, ni los protocolos de trabajo adecuados para llevar a buen puerto dicha empresa”.

Según Palací, "por poner algún ejemplo se ha perdido la ayuda de 69.000€ destinada a la modernización y mejora del mercado municipal, la de 23.000€ destinada a la instalación de la fotovoltaica de la sala Odeón, la de 20.000€ para la instalación de radares pedagógicos, 32.000€ para el Museo Internacional de Campanas, 8000€ para el fomento de la participación ciudadana, etc". "No solo es que no disponemos de fondos propios; sino que, además, perdemos las ayudas que se nos conceden”, insiste el regidor del PSPV.

A eso hay que añadir la falta de pago a proveedores donde, la ley, determina un periodo máximo de 30 días. “En Albaida, sin embargo, a 30 de septiembre, estábamos muy por encima de dicha cifra. Concretamente, según determina tesorería e intervención, alcanzábamos los 113 días”- añade Palací-.

De esta manera -y siempre según lo que establecen y determinan los técnicos-, los créditos pendientes ascendían a más de 600,000 euros. “Se trata de un total despropósito que genera una tremenda desconfianza en las empresas, una mala imagen y una crisis reputacional sin parangón que repercute muy negativamente en otros ámbitos”, afirma Palací. “Nadie quiere trabajar para un ayuntamiento que no paga; o que lo hace extremadamente tarde, incumpliendo reiteradamente la legalidad”, mantiene el líder socialista.

“Las consecuencias que se derivan son licitaciones que quedan desiertas (como los 145,000€ del plan IVACE para la mejora el polígono de la Pedrera), infinidad de dudas y difíciles negociaciones que retrasan aún más el ya de por sí estrecho margen de maniobra”, remata el concejal.

Según Palací, “o se cambia radicalmente el paradigma, o se van a continuar desperdiciando oportunidades. Albaida no puede permitirse ese lujo!” “El Ayuntamiento es un enfermo moribundo que rechaza o pierde, directamente, las pocas ayudas que es capaz de captar con tal de conseguir oxígeno”.

Para Palací, los pagos que se hayan podido hacer en el último mes (y de los que tanto pecho saca el alcalde), “no solucionan el verdadero problema; puesto que se carece de un plan de tesorería y se mantiene, sobre la mesa, la contratación de otro crédito por valor de 600,000€ con la intención de paliar dicha falta de liquidez y de planificación (lo que supondría, de facto, incrementar la ya de por sí desorbitada deuda que venimos arrastrando desde hace muchos años)”.