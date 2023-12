"Acabo de ser nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura de Francia . No sé ni qué decir… Gracias Francia, Paris, Chaillot, Avignon, Opera de Lyon, Aix-en-Provence, etc, etc. Gracias a mi familia la Veronal y a todos los que estáis ahí a mi lado! Qué maravilla de noticia ". Con este mensaje ha anunciado el coreógrafo Marcos Morau el último reconocimiento que ha recibido, esta vez por el gobierno francés.

Morau (Valencia, 9 de Octubre de 1982) se crió en Ontinyent, ciudad que abandonó a los 18 años: "La verdad es que me fui de allí a los 18 años y solo regreso para Navidad y Moros y Cristianos. Tengo una muy buena relación con mi pueblo y siento mucho cariño de ellos. Una parte de mí vive allí para siempre, la otra viaja por el mundo, pero siempre siendo consciente de mis orígenes", explica tras ser consultado por Levante-EMV. En 2013 recibió el Premio Nacional de Danza. Y en la actualidad es uno de los coreógrafos españoles más valorados en el sector a nivel internacional. Dirige la compañía "la Veronal": "Es una compañía de danza que viaja por todo el mundo. Además, yo soy artista invitado en grandes instituciones como óperas o compañías nacionales. La sede de la compañía está en Barcelona, pero yo vivo en un avión", explica. Y no esconde que, profesionalmente, se siente muy unido al territorio galo: "La verdad es que llevamos muchos años con una estrecha relación con Francia. Mi trabajo ha podido verse allí desde hace más de diez años en los mejores teatros y festivales franceses y siempre me he sentido muy querido y apoyado por ellos. Nunca esperas los premios, pero siempre los agradeces. Ha sido un broche de oro increíble a un año lleno de buenas noticias". "Es increíble acabar el año así, después del reciente estreno de 'Afanador' en Sevilla, en el Teatro de la Maestranza. Esta pieza también podrá verse en el Teatro Real de Madrid (9-11 Febrero 2024), en el Palau de les Arts de Valencia (27- 30 de junio) y en el Teatro del Liceo Barcelona (en 2025). Terminar el 2023 con este "Gran finale" supone una motivación máxima y un orgullo para mí y todo mi equipo. He trabajado mucho en Francia, desde París, Aviñón, Lyon, Marsella, Perpiñán, Nantes, Estrasburgo y un largo etcétera. Que los franceses apoyaban mi trabajo desde hace años y siguen haciéndolo es un hecho. El amor por la cultura y el apoyo que se reciben tanto bailarines, coreógrafos o directores es infinitamente mayor que el que podemos recibir en España. La cultura es una aportación a la riqueza cultural y al desarrollo de un país y los franceses siempre lo han tenido claro", ha proseguido Morau. "El año termina con esta gran noticia, aparte de haber recibido el premio como mejor coreógrafo del año de la revista 'Tanz', la biblia alemana de la danza. El próximo 2024 continuará con grandes proyectos sobre la mesa: Mi primera creación como artista asociado al Staatballet de Berlín, una composición para la que es posiblemente la mejor compañía de danza del mundo (Nederlands Dance Theater) en La Haya y un proyecto de homenaje precioso a Ennio Morricone en el verano 2024 están en la agenda, entre muchos otros". Reconocimiento a Marcos Morau dentro de la Gala "Masters pel món" en Ontinyent