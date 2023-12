Una RPT municipal que olvida el turismo

En el pleno de Xàtiva se aprobó el pasado 22 de noviembre una modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), suprimiendo puestos de trabajo, vacantes o próximos a la jubilación de sus ocupantes, en la estructura organizativa municipal, y creando otros como el de Director del Museo Municipal de Bellas Artes, puede que como solución al sinsentido arrastrado desde hace más de una década, de la supresión de ese mismo puesto de director y la habilitación de sus funciones en el puesto de arqueólogo municipal, en una ciudad de extenso patrimonio histórico y museístico -y con el propio museo municipal de l’Almodí con una declaración de monumento histórico-artístico nacional, hoy Bien de Interés Cultural, del año 1962 y un depósito de obras del Museo del Prado-. Pero la provisión de ese nuevo puesto mediante el procedimiento de libre designación vuelve a provocar interrogantes y la duda razonable sobre si un concurso abierto a otras administraciones –o en su defecto un concurso nacional abierto, con un tribunal de prestigio independiente- en el que pudieran participar personas con experiencia en la gestión cultural, podría atraer talento contrastado, tan necesario en este ámbito cultural y también turístico del equipo humano municipal. Pero, incidiendo en la vertiente turística, o con relación indirecta en ella, de la plantilla municipal, se sigue construyendo la casa por el tejado y obviando la configuración, a través de una adecuada, consensuada y negociada RPT, de un equipo humano cualificado, equilibrado y bien clasificado profesionalmente, acorde al referente turístico cultural y de interior en el que se pretende convertir a Xàtiva, y así tratar de enderezar, o más bien crear, una hoja de ruta solvente para el turismo en la ciudad, aplicando una competitiva gestión, esa misma que hoy hace aguas en casi todos los aspectos turísticos. Llueve sobre mojado en el olvido al turismo en la RPT municipal teniendo en cuenta que en la oferta de empleo público (OPE) del año 2017 se incluyeron dos plazas de auxiliar administrativo de turismo C2, para su provisión por concurso oposición, por turno libre, amortizando una de ellas en 2021. El otro puesto que completa el organigrama turístico municipal es de grupo C1, administrativo. Desde hace muchos años las personas que los han ocupado se han visto obligadas a realizar funciones de técnicos/as, con idiomas, y su consideración profesional y retribución no ha sido acorde al esfuerzo en pro del desarrollo del turismo en Xàtiva que han realizado, incluso con vocación personal. Algunas de ellas han visto, además, ninguneada su experiencia por los distintos equipos de gobierno municipal, olvidando su participaron activa, por ejemplo, en la implementación de la Red de oficinas Tourist Info de la Generalitat Valenciana, siendo la de Xàtiva una de las primeras en funcionamiento en el interior, en los años 80 del siglo XX. En ese contexto, en el proceso extraordinario de estabilización de ocupación temporal en el Ayuntamiento, publicada su OPE en mayo de 2022, no aparece ni un puesto de ámbito turístico entre 76 funcionariales y 27 laborales. Y, suma y sigue, el anuncio sobre modificación de plantilla de personal de 2023 y de la RPT, por acuerdo de Pleno de 28 de junio, sobre determinación de personal eventual, aprueba la creación del puesto de Responsable de Cultura Festiva y Turismo, grupo C, subgrupo C1. Los hechos, en la mayoría de las ocasiones, vienen a dar o quitar la razón en cuestiones de eficacia o carencia respecto a una estructura organizativa y en el ayuntamiento, su máximo responsable, sigue anclado en la opinión que expresaba, a finales de 2016, de priorizar puestos directivos en el ámbito turístico y externalizando, como la panacea para construir el destino turístico de Xàtiva, destinando miles de euros, seguramente y por desgracia, desaprovechados en tiempos en los que optimizar es acertar desde el presupuesto público, obviando la configuración de un pluridisciplinar preparado y bien clasificado equipo municipal profesional, como cimiento sólido, experto y de garantía.