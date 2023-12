Los dos equipos del Club Voleibol Xàtiva que juegan en la superliga2, la liga de plata española, apuraron sus opciones de disputar la Copa, luchando hasta el final con mucho mérito, pero finalmente perdieron en la jornada liguera y se alejan de los dos primeros puestos de la tabla, que son los que clasifican para la Copa Princesa. El equipo masculino perdió en la cancha del líder, Tarragona; y las chicas cedieron ante el Benidorm.

El Familycash Xàtiva masculino no pudo salvar la complicada jornada ante el líder e imbatido Instercap Asisa Tarragona, contra el que perdieron por 3-1 (17-25, 25-16, 25-12, 25-17). Una jornada determinante en la zona noble de la tabla, en la que el líder recibía a los de Xàtiva, terceros clasificados, con la intención de sellar el pase a la Copa Princesa. Los setabenses también miraban de reojo lo que pasaba en el derbi balear entre el UD Ibiza y el CVS Tren de Sóller, que finalmente ganaba el segundo clasificado, el Ibiza, por 1-3. Así, serán Tarragona e Ibiza los dos conjuntos que participarán en la Copa, que se disputará en Santander, a falta de una jornada para completar la primera vuelta de la liga.

En el partido, los de Daniel Mata y Claudio Fantín doblegaron al conjunto catalán en el primer set, sorprendiendo al rival y arriesgando lo indecible. Los de Tarragona se pusieron el mono de trabajo y en la segunda manga demostraron el gran equipo que son. Una gran efectividad atacante llevó a los locales a controlar el set por 25-16. En el tercer juego los locales tuvieron un buen arranque, pero los de Xàtiva reaccionaron, aunque no pudieron reducir las diferencias. En el cuarto set, los setabenses se pusieron por delante (4-8), pero los de Tarragona le dieron la vuelta al marcador (10-9), y a partir de ahí dominaron con un juego imparable que les llevó a ganar el partido con claridad.

Los máximos anotadores por el Xàtiva fueron Franco Molina (15 puntos), Rubén Martínez (14) y Nadir Neme (11). También jugaron Daniel Mata, Guillem García, Borja Reyes, Alejandro Huerta, Álvaro Gómez, Matías Romero, Rubén Casero y Fran Ferrer. El próximo sábado a las 16 horas, el Familycash Xàtiva masculino recibe al Zaragoza, en la jornada que además será la presentación del club, a partir de las 18 horas.

El Ahora Vóley femenino también perdió, en un partido en el que merecieron más pero regresaron sin puntuar de su desplazamiento a Benidorm. Cayeron por 3-0 (25-14, 25-22, 25-20). Hasta esta décima jornada de la liga, seis conjuntos peleaban por entrar en la Copa Princesa, intentando ocupar las dos primeras plazas, entre ellos el de Xàtiva. El líder, FC Cartagena Algar ganó en su visita al Covirán CDU Atarfe de Granada, mientras que el Madrid Chamberí se imponía al Mairena Sevilla.

Las chicas del equipo de Xàtiva y las del HolaCV.es Benidorm apuraban sus opciones de entrar en la Copa en un duelo directo en la pista de las de Alacant. La victoria de las alicantinas aplaza a la última jornada de la primera vuelta, el próximo sábado, la clasificación de los dos conjuntos que jugarán la competición copera, ya que Benidorm y Las Palmas todavía tienen opciones, aunque todo parece apuntar que Cartagena y Madrid serán los aspirantes.

En el partido, las de Quique Mateu y Pablo Tatay buscaron la clasificación en una cancha muy complicada, la de Benidorm. El primer set comenzó favorable a las de Benidorm y a las setabenses les costaba hacer el punto, ante las locales, que defendieron muy ordenadas. El Benidorm se hacía con una ventaja que mantuvo hasta el final. En la segunda manga las de Xàtiva arriesgaron más, en un intento de superar al rival, y el marcador transcurría igualado (6-5). Las de Xàtiva defendieron, pero en el tramo final las locales se avanzaron dos puntos (23-21), que las setabenses no fueron capaces de contrarrestar (25-22). En el tercer set se volvían a adelantar las de Benidorm y las de Xàtiva defendían intensamente para que no se escaparan en el marcador. El juego se igualó (18-18) y las setabenses albergaron esperanzas de tomar el control del partido, pero las locales no cedieron, ganando el partido.

Por el Xàtiva jugaron Cristina Briggs, Andrea Martínez, Laura Navarro, Patricia Calabuig, Rocío Dengl, Lucia Ferri, Sandra Martínez, Vesy Gueorguieva, Laura Mascarell, Taina Ferrer, Maia Tomás, Àngels Montell y Ainara Moll. El próximo sábado se disputa la última jornada de la primera vuelta de la liga, en la que las de Xàtiva reciben al Medsur Finestrat a las 20 horas, después de la presentación de equipos y escuelas del club.

Presentación escuelas

El próximo sábado el pabellón setabense acogerá la presentación de equipos y escuelas de voleibol de Xàtiva. La jornada incluirá dos buenos partidos de superliga2, el del equipo masculino ante el Zaragoza y el del femenino frente al Finestrat. Durante la presentación también se realizará un recordatorio a la memoria de Juan Párraga y un reconocimiento del club a Pilar Larriba Sala.