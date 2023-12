Era una de las figuras más icónicas de la capital de la Costera. Los vecinos y visitantes que pasaban por delante de la conocida «Font dels 25 dolls» se lo encontraban a diario sentado en una silla, con su furgoneta aparcada en un sitio cercano. Muchos lo echarán de menos. Manuel Bautista García Navarro era el último «embogador» de Xàtiva y falleció la semana pasada a la edad de 76 años.

La semana pasada las esquelas que informaban sobre lo ocurrido se colgaron en varios puntos de la ciudad. Muchos no cayeron en quién era al principio. Sin embargo, la noticia se propagó al confirmarse lo ocurrido. «Hoy nos ha dejado el tío Manolo, fue un gran ciclista, buen ‘embogador’ y mejor persona. Descanse en paz», escribía en redes sociales su sobrino Miguel Soro.

También conocido como Manolo «el calçiner», era una figura muy apreciada en Xàtiva. En los últimos días, una silla como las que él trabajaba con un ramo de flores descansaba en el lugar que ocupaba todos los días. Ayer, ya no estaba. Quizá la repongan.

«El señor Manolo seguirá arreglando sillas en el cielo sentado en las nubes, lo echaremos de menos D.E.P», escribe una usuaria de la red social en un grupo bautizado como «la nostra Xàtiva». «Artesanos así quedan tan poquitos...», se lamenta otro usuario en uno de los comentarios del post.

«Fue un ciclista buenísimo»

«Era mi tío, hermano de mi madre. En los años 70 fue un ciclista buenísimo. Fue al hospital por un problema de salud. Mi madre y sus hermanas pusieron la silla con el ramo y alguien la ha robado, se ve», prosiguió su sobrino.

Las reacciones a la noticia se han sucedido en los últimos días. Muchos vecinos de la capital de la Costera lo echarán de menos.

El último «embogador» de Xàtiva falleció a los 76 años de edad. En los últimos años, se había trasladado a un chalet de la cercana Serra del Puig. Pero, seguía bajando todos los días con su furgoneta hasta la mencionada fuente. El pasado mes de julio atendió a este diario, explicando que tenía un horario fijo: «Suelo venir todos los días a partir de las ocho de la mañana, me voy sobre la una del mediodía y muchas tardes sobre las cuatro y media estoy aquí. Todo lo que hago me lo enseñó mi hermano mayor, que ya ha faltado. Hace 20 años que vengo a la fuente, hace 20 años que soy ‘embogador’. Me gusta lo que hago, me entretiene. Si me lo quitaran por alguna razón sería como pegarme un tiro con una escopeta», narró a este diario.

Su presencia era habitual, la gente sabía que estaba junto a la «Font dels 25 dolls» : «Trabajó en la zona porque es un buen sitio. Y porque la gente ya sabe que estoy aquí, no tiene que buscarme. Vienen, me traen las sillas y luego saben que tienen que volver al mismo sitio para recogerlas una vez están arregladas», comentó.

Preguntado sobre los efectos de su trabajo, Manolo García explicó que él arreglaba «sillas del recuerdo»: «Son asientos que utilizaba una persona que se ha ido y que asocias con su figura. Pueden ser de un padre, una madre, de un abuelo... lo que nunca me trae la gente son sillas nuevas». Ahora, los asientos que arregló rememoran su figura.