El primer equipo del CB Anna, el GastroBar La Plaza sénior masculino, no pudo reencontrarse con la victoria en casa y perdió ante el CBC Campello por 61-67. El conjunto annero no tuvo su mejor día y acusó la exigencia de la categoría Autonómica. Los errores en el trabajo del rebote y las pérdidas de balón condenaron a los de Nico Talón en los momentos clave del encuentro, que acabaron perdiendo por seis puntos. La derrota también hace bajar un puesto a los de Anna en la clasificación del Grupo C de la Liga Autonómica. El GastroBar La Plaza es ahora 12º en la tabla, con 13 puntos, los mismos que otros cuatro equipos que ocupan hasta el octavo puesto de la clasificación.

El otro equipo sénior del club de la Canal de Navarrés, el Visasol-CB Anna de 2ª zonal, no tuvo partido de liga el pasado fin de semana y descansará también el próximo, por lo que los de Toni Navas no volverán a competir hasta después de Navidad. Los que sí jugaron fueron los equipos base del club. El Alejandro Ves-CB Anna cadete masculino continúa acumulando victorias y la pasada jornada se imponía al Ontinyent CB por 24-58. El conjunto annero mostró un nivel muy alto durante todo el encuentro y casi todos los jugadores lograron alguna canasta. Por su parte, el equipo Congelados Ángela-CB Anna infantil masculino perdió por un ajustado 69-67 en la cancha del CDSP Moixent. Los de la Canal llegaron a estar por delante en el marcador en varias fases del partido, incluso tuvieron la última posesión que podía haber cambiado el signo del partido, pero acabaron cediendo por un resultado muy ajustado. El equipo alevín masculino Itele-c-CB Anna perdió en su visita al EMBA l’Alcúdia, igual que el benjamín Cano Boluda-CB Anna, que perdió en un complicado partido en la pista del CDSP Moixent. El alevín femenino Salonet de Rocío-CB Anna y el prebenjamín Mobilco-CB Anna tuvieron jornada de descanso. Los prebenjamines afrontan esta semana doble duelo ante el CB Foguera de Canals y el CB Genovés.