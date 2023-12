El entrenador del CD Olímpic, Marcos Camacho, ha declarado en la previa del próximo partido ante el Calpe que espera que el equipo recupere la "actitud" de otros partidos para sumar una victoria en el último partido del año. El encuentro se jugará este domingo a las 17 horas en el campo del conjunto alicantino.

Tras la eliminación en La Nostra Copa a manos del Carcaixent, el técnico setabense realizó una charla para comentar “lo que no me había gustado, porque fuimos a intentar pasar la eliminatoria, pero eso ha quedado atrás, nos hemos puesto las pilas y ahora toca afrontar el próximo partido”, ha manifestado el entrenador. Como dato positivo, que Mauro Melo completó 90 minutos al igual que Hugo, o 70 minutos Kosta. Camacho ha dejado claro que no se ha querido dejar que jugar la Copa, “simplemente no estuvimos a la altura”.

De momento, hay únicamente dos jugadores descartados: Pelegero y Carles Vidal, pero la lista de "posibles" es larga. Jugadores como Mauro Melo o Kosta ya sumaron minutos en La Nostra Copa ante el Carcaixent, a ellos se une Migue, quien no ha participado en las primeras sesiones por mareos tras el golpe recibido en la cabeza aunque este jueves ya estaba de corto en La Murta. Otros jugadores como Rueda o Jean Carlo, o Gio están en condiciones de jugar minutos este domingo y no están descartados. Esas dudas no permiten aún al entrenador tener el once claro, “aunque lo tendré después de la última sesión de entrenamiento”. Seguramente continúe la rotación en la portería.

Camacho quiere más “agresividad en el juego” cuando no se tiene el balón, “y en eso estoy incidiendo. Si perdemos la disputa y la lucha somos la mitad de equipo”. Respecto al rival, ha explicado que “juega igual en casa que fuera, con un 4-3-3, con defensa zonal con altura, experiencia y veteranía, que intenta salir siempre con el balón controlado, peligroso en segunda jugada. Pero somos el Olímpic y tenemos que ir a ganar”. Camacho ha recordado que “hemos hecho mejores partidos con equipos que están mejor clasificados que nosotros, por eso de la motivación de los jugadores que no acabo de entender”. El Calpe es tercero en la clasificación.

El equipo de Xàtiva continuará entrenando la próxima semana y hay previstos varios amistosos ante el Anna y el Atzeneta.

L’Olleria visita este sábado al FB Redován, en un partido que se disputará a partir de las 16:30 horas. Los de la Vall d’Albaida, eliminados también de la competición de La Nostra Copa, se centra ahora en la liga, donde llevaba dos victorias seguidas antes de perder en la cita copera ante el Betis Florida, contra el que perdieron por un abultado 5-1.

El equipo dirigido por Miguel Ángel Mullor había conseguido enderezar el rumbo en la liga, tras una mala racha, logrando dos triunfos seguidos en los dos últimos partidos. El conjunto vidrier buscará olvidar la derrota en La Nostra Copa con una nueva victoria en liga, la tercera seguida, que le permita salir de los puestos de descenso.