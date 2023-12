Un nuevo robo en una iglesia de un pueblo pequeño. Esta vez ha ocurrido en Otos, un municipio de la Vall d'Albaida con una población de unos 500 habitantes según las cifras oficiales. El incidente tuvo lugar en la Iglesia de la Inmaculada Concepción el pasado domingo. Según los testimonios recopilados por este diario, al parecer los "cacos" habrían manipulado la cerradura de la iglesia para que se quedara abierta. Y luego aprovecharon el amparo de la noche para llevarse las joyas: "Nos dimos cuenta el lunes, así que todo pasó el domingo. Somos una parroquia muy pequeña, que luchamos mucho por mantenernos. Y ahora nos pasa esto"; lamentaban algunos vecinos.

A su vez, los parroquianos han relatado hoy a Levante-EMV que las piezas sustraídas tenían un alto valor sentimental para el pueblo: "Hemos conocido a la Virgen toda la vida con estas joyas, unos pendientes y un broche. Los más antiguos del lugar dicen que la 'Mare de Déu' que se perdió en la Guerra Civil ya las llevaba. Es una cosa de siempre. Vemos la imagen ahora y es como si estuviera expoliada, como si estuviera desnuda".

También han detallado que la imagen también llevaba dos medallas más modernas: "Eran obsequios realizados por gente del pueblo. Una era una moneda que se adaptó como colgante y se le puso una cadena. Otra era un colgante donado por una persona devota".

"No tenemos nada más de valor en la iglesia. Además del valor sentimental, creemos que también eran piezas valiosas por su antigüedad", han declarado.

Los parroquianos consultados por este diario han relatado que todo ocurriría durante la noche del domingo al lunes: "Se ve que primero vinieron a ver lo que podían hacer. Algunas personas hablan de una pareja que no era del pueblo, a la que vieron el domingo merodeando".

Según se puede ver en las imágenes, los ladrones también abrieron todos los cajones que encontraron: "Cómo no había nada de valor no pudieron llevarse nada más. De hecho, no dudaron a la hora de subirse a una escalera para quitarle las joyas a la Inmaculada Concepción".

Los hechos han sido denunciados ante la Guardia Civil. Durante los últimos tiempos se han ido sucediendo episodios de este tipo en parroquias pequeñas a lo largo y ancho de la Comunitat Valenciana. De hecho, el pasado mes de abril también robaron las joyas que adornaba a tres Vírgenes en Guadasséquies: