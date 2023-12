El Ontinyent 1931 se desplazó a Ibi para medirse en la mañana del domingo al Rayo Ibense. El feudo local es un escenario muy complicado para los visitantes, los aficionados ibenses son clave para que las visitas sean incómodas. Los de Rubén Sanz son conscientes de ello y arrancaron el partido con gran intensidad con una presión alta que dificultaba el inicio del juego de los de Roberto Bas. En los primeros compases del encuentro, Dani Cerdá apareció de forma providencial para evitar el gol local. En los primeros 45 minutos el Rayo Ibense buscó repetidamente abrir el marcador, pero no estuvieron acertados con el gol. El Ontinyent 1931 prácticamente no creo peligro en el primer periodo, donde tan solo se contabiliza una acción de Lluís Felipe que quedo invalidada por posición antirreglamentaria. En la segunda parte los “blanc-i-negres” pusieron una marcha más y crearon diversas ocasiones de peligro en las cuales, Víctor Revert fue el máximo protagonista, pero a pesar de ver un mejor Ontinyent 1931 no disfrutaron de ocasiones claras de gol. En un partido sin goles, los de la capital de la Vall de Albaida y los de “L’Alcoià” sumaron un punto.

La tarde del domingo fue el turno para el Atzeneta que cerró la jornada ante el Gandía. El Guillermo Olagüe cerró el año con un partido entre dos grandes plantillas que lucharon de poder a poder para sumar los tres puntos. Los de la Safor entraron con buen pie al partido y a los cuatro minutos de juego ya obligaron a Ferri a intervenir. Poco después llegó la primera oportunidad para los de Berna Ballester en una acción que fue un punto de inflexión para ellos, a partir de ese momento se volcaron en la búsqueda de la portería rival. El Gandía planteó un juego intenso que no permitía al conjunto “taronja” encontrarse cómodo y lo aprovecharon en el minuto 37 para abrir el marcador mediante Álex García (1-0). Con la mínima ventaja para los locales se llegó al descanso. El paso por los vestuarios le sentó bien a los de la Vall de Albaida, que antes de cumplirse el primer minuto de juego de la segunda parte empataba el partido mediante Salva Martí, ex del Gandía (1-1). El gol del empate le hizo coger confianza a los de Berna Ballester y cuando mejor estaban llegó el segundo tanto local. De nuevo Álex García consiguió batir a Ferri, esta vez con un libre directo que ponía el segundo tanto local en el electrónico (2-1). Con casi media hora de juego, aun por delante, el Atzeneta intentó de nuevo colocar el empate en el marcador, pero ni Salva Martí, ni Borja Encada, que disfrutaron de buenas oportunidades, estuvieron acertados de cara a portería. El Ontinyent 1931 cierra el año en tercera posición con 25 puntos y el Atzeneta en cuarta posición con 24. Tras el parón navideño, la competición se retomará el fin de semana del 5 y 6 de enero, en el cual el Atzeneta recibirá en el Regit al Jove Español y el Ontinyent hará lo propio en el Clariano con el Roda