El Hospital Lluís Alcanyís ha acogido hoy la segunda edición de los premios «Jo Innove», iniciativa organizada por la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) y la unidad de Innovación e Investigación del departamento de salud de Xàtiva-Ontinyent.

El primer premio ha recaído en el proyecto «Asistente virtual de voz para optimizar la lista de espera en consultas especializadas», presentado por los especialistas María María Dolores Martínez Pitarch (neumología) y Lucas Deus (medicina interna). Los responsables han atendido a Levante-EMV y han explicado que queda camino por recorrer en el campo de las nuevas tecnologías y sus aplicaciones en la sanidad: « Son unos premios que buscan ideas para aplicar a la sanidad usando las nuevas tecnologías. Hemos pensado en un asistente de voz que pueda controlar de forma periódica a un determinado grupo de pacientes y que pueda ayudar a determinar si necesitan una atención prioritaria o la realización de una prueba, por ejemplo».

«Pondremos un ejemplo claro. Desde que un médico de familia pide una interconsulta hasta que llega pueden pasar tres meses. Este asistente puede ayudar a que el paciente llegue con una prueba necesaria o que sea atendido antes», expusieron.

Preguntados sobre la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en el campo de la sanidad, los expertos explicaron que hay mucho trabajo por realizar: «En el Covid lo vimos. Existía la posibilidad de la teleasistencia y no había medios. No estábamos preparados para ese escenario. Las nuevas tecnologías en el sector no se han desarrollado tanto como en las empresas privadas, por ejemplo», apostillaron.

A su vez, los especialistas detallaron que en algunos complejos hospitalarios de Barcelona ya se usan asistentes de voz para tratar a pacientes crónicos:«Nosotros queremos dar un paso más. Es una idea ambiciosa y pionera, ahora hay que desarrollarla».

Los otros proyectos escogidos en segundo y tercera se centran en la creación de «una lista de comprobación (checklist) de preparación prequirúrgica básica en formato QR, efectiva y eficiente, que promueve la participación activa de los pacientes y sus familias» y en la «la implementación de un sistema accesible a la intranet del departamento de salud Xàtiva-Ontinyent, que sirva de asistente en la identificación de la información relevante para la atención urgente a la embarazada».

«Queremos agilizar y mejorar la gestión»

El director general de Información Sanitaria, Calidad y Evaluación, Juan Manuel Beltrán, ha destacado hoy, el uso de la tecnología y la inteligencia artificial en los proyectos presentados al concurso ‘Jo Innove 2023’ “con el fin de agilizar y mejorar la gestión sanitaria”.

Beltrán ha realizado estas declaraciones en el acto de la entrega de premios de la segunda edición del concurso de ideas ‘Jo Innove’, que organiza la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) y la unidad de Innovación e Investigación del departamento de salud de Xàtiva-Ontinyent. El objetivo de este concurso es promover la cultura de la innovación entre el personal de este departamento de salud, dando visibilidad a la experiencia del personal sanitario y fomentando las buenas prácticas.

Según Beltrán, un rasgo muy destacable de este concurso es que “las ideas innovadoras son aportadas por profesionales sanitarios de este departamento que, en su contacto directo con el sistema sanitario y con los pacientes, detectan necesidades no cubiertas y áreas de mejora, y dan un paso al frente para proponer soluciones”.

“Ese nivel de compromiso - ha continuado Beltrán -, es el mejor sello de calidad de nuestro sistema sanitario, porque es el único que puede garantizar que alcancemos una sanidad verdaderamente eficaz y equitativa al alcance de toda nuestra ciudadanía”.

Así mismo, el director general ha resaltado que “las ideas propuestas están alineadas con algunas de las líneas de acción estratégicamente prioritarias para la Conselleria de Sanidad, como reducir el tiempo de lista de espera diagnóstica o la involucración activa del paciente en su propia salud”.

Beltrán ha agradecido a los participantes “las inspiradoras ideas, más allá de la atención convencional” y ha puesto de relieve el esfuerzo de la Comunitat Valenciana “para crear un futuro donde la innovación en la salud sea la norma y no la excepción”.

Premios

Tras una última fase de votación en línea, realizada esta mañana y en la que podían participar los profesionales de este departamento de salud, el proyecto en el que ha recaído el primer premio ha sido el ‘Asistente virtual de voz para optimizar la lista de espera en consultas especializadas’, en la categoría de ‘Satisfacción de los pacientes y profesionales’, y en el que han participado las doctoras especialistas en neumología y medicina interna, María Dolores Martínez Pitarch y Lucas Deus. Se ha planteado un proyecto de innovación asistencial con un asistente médico virtual que, utilizando inteligencia artificial y aprendizaje automático en la gestión clínica, pueda contribuir a mejorar el sistema de organización de las consultas en esta área sanitaria. Esta tecnología puede ayudar a mejorar el sistema de citas, derivación y tiempo de espera.

Por otra parte, en la categoría de ‘Seguridad de los pacientes y de los profesionales”, el proyecto que ha sido premiado es ‘La seguridad en el quirófano también es cosa tuya’, elaborado por las enfermeras del área quirúrgica Mónica Micó, Judith Soler, Teresa Prats Valls, Ana Gomis Sanz, Tamara Miravalls, Laura Tortosa y Verónica Pons. Este proyecto ha consistido en crear una lista de comprobación (checklist) de preparación prequirúrgica básica en formato QR, efectiva y eficiente, que promueve la participación activa de los pacientes y sus familias en el acto quirúrgico y aumenta la seguridad. Con esta herramienta, es el paciente quien hace la comprobación previa a la intervención. Los QR en formato infografía estarían ubicados en la sala de espera y el paciente, al llegar, podría escanear con el móvil y completar los diferentes ítems.

El tercero de los proyectos y premios, también en la categoría de ‘Satisfacción de los pacientes y profesionales’, ha recaído en el ‘Diseño e implementación de un sistema de e-Salud para la identificación, almacenamiento y recuperación de información crítica en la atención a la gestante’. En él han participado Luis María López, Antonio Antolí, Inmaculada Soler, Marta González, Sefa Mejías, Amelia Moscardó, Maribel Castelló, Rosabel Giner, M. Ángeles Martínez, Loles Pérez, Mamen Peláez, Francisco José Sáez, Francisco José Bellver, Amparo Romero, del departamento de Obstetricia y Ginecología. Este proyecto consiste en la implementación de un sistema accesible a la intranet del departamento de salud Xàtiva-Ontinyent, que sirva de asistente en la identificación de la información relevante para la atención urgente a la embarazada, a partir de las anotaciones clínicas y que posibilita codificarlas y recuperarlas de manera inmediata en la recepción de la gestante en el servicio de Urgencias de Maternidad, mediante un código QR que se incorporaría a la cartilla maternal.

Concurso “Jo innove”

El concurso “Jo Innove”, cofinanciado por la Agència Valenciana de Innovació (AVI), de la Generalitat y el Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana, ha valorado una decena de propuestas innovadoras en las que se ha tenido en cuenta el impacto, la viabilidad y la novedad de los proyectos.

Al proyecto ganador se le concede una beca de 3.000 euros del laboratorio Boehringer para su desarrollo. Mientras que el segundo y el tercer premio recibirán, respectivamente, dos becas de 800€ y 400€ de CSL VIFOR y un diploma acreditativo de la Fundación Fisabio.

Los proyectos presentados se han valorado en base a 4 criterios: el impacto clínico y económico, así como la mejora de calidad de vida y calidad asistencial de la realización del proyecto; la factibilidad de la implementación de las medidas propuestas; la viabilidad de la propuesta en base de los recursos económicos, personales y espaciales disponibles; y la novedad y originalidad de la propuesta".