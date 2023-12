Todo grande, extremadamente grande

Con esta columna dejaremos finiquitado el año 2023 y lo haremos sin estridencias ni promesas de buenas voluntades para el que comenzará en poco más de 10 días. Dejaremos de lado las chorradas de las promesas que nunca se cumplen, y solo esperaremos a que un nuevo folio en blanco se ponga delante de nuestros ojos para emborronarlo de opiniones, que cabrearán a unos y dejarán satisfechos a muchos otros. Que servirán para recibir amenazas y parabienes, que en este viejo oficio de escribir cabe de todo como en la viña del Señor, que dirían los católicos más católicos que nadie, y más ahora que a los testigos de Jehová los han condenado al eterno fuego del infierno, y en pocas palabras les han dicho que son una organización criminal.

Me encanta lo de criminal. Cualquier cosa que se tercie ya es criminal. Es criminal la corrupción, la prevaricación, el insulto, el engaño, el robo y la palabra malsonante. Aceptando todo ello, vivimos en un territorio criminal, donde solo unos pocos son condenados y los otros siguen campando a sus anchas por obra y gracia de los de la toga, cuyos jefes se mantienen ilegalmente en la poltrona, y encima se cabrean cuando les acusan de estar ocupando un lugar que no les corresponde.

Habitamos un territorio donde todo es posible y todo tiene que ser muy grande para impresionar al vecino, para dejarle claro quien es el que manda. En este país impresiona la barbaridad, el despilfarro, el gastar el dinero público en acciones que merecerían por si solas una condena unánime, pero no, se permite absolutamente todo y nadie dice nada, bueno sí, aumentan los votos a los corruptos e indeseables. ¿Alguna teoría sociológica puede explicarlo?. ¿Cómo pueden presumir de tener más votos que nadie, aquellos que castigan a los votantes con acciones antipopulares?. Así que grande, todo muy grande, como el árbol de navidad de millones de luces leed mientras en otros lugares falta el pan y el agua para simplemente sobrevivir entre la muerte, y se mata con total impunidad estremeciendo los sentimientos. La muerte es sólo un segundo, es un instante de impotencia. Sin lágrimas porque ya no quedan. La palabra muerte forma parte de las acciones bélicas y ya ni nos impresiona. Es otro mundo. Es otra realidad de la que vivimos ajenos. Creemos que no nos pertenece.

Pero nada importa mientras todo sea muy grande, extremadamente grande, como otros árboles de navidad impresos de chulería. Grande como los mil músicos interpretando la marcha mora «Chimo» (¿dónde estará la gracia?) O tan grande como el Belén de Xàtiva, cuya grandeza es inyectarle cada año más dinero para que crezca. Eso lo hago yo con la derecha si me dejan (popularmente se dice ‘amb l’esquerra’). Nada más fácil que comprar y comprar valga lo que valga, que luego los votos cotizan que no veas.