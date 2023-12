La Generalitat exigirá una revisión del recorrido y la instalación de elementos de protección —si hiciera falta— en todos los festejos de «bou en corda» que se celebren en tierras valencianas tras la caída de un astado al vacío en un evento celebrado a finales del pasado mes de abril en Ontinyent. El animal se rompió una pata y acabó muriendo tras lo ocurrido.

Las medidas han sido confirmadas en una resolución firmada por el director general de Interior, Arturo Alepuz, con la que responde al recurso de alzada interpuesto por la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (Anpba) contra el archivo de la denuncia que la entidad animalista presentó para que se esclareciesen los hechos acontecidos en la capital de la Vall.

«En todo festejo de bou en corda que se celebre en la Comunitat Valenciana a partir de la firma de la fecha de esta resolución, se exigirá una revisión del recorrido y la instalación de elementos de protección en aquellos puntos que puedan ser susceptibles de activación de riesgos. Obligación que recaerá en el organizador en colaboración con el director del festejo y el experto taurino», reza el texto firmado por Alepuz, fechado el 14 de diciembre de 2023.

Desde Anpba solicitaron «el inicio una actividad de investigación y de comprobación suficientes de los presuntos hechos» en relación con el incidente acaecido el 29 de abril de 2023, cuando un toro ensogado, «descontrolado y a todo correr, saltó un murete de apenas un metro de altura que se encontraba frente a él, cayendo al profundo vacío del lecho del río Clariano, provocándole la rotura de una pata y más que posibles daños internos por cuanto, tras ser devuelto a su explotación, lo encontraron muerto dentro del camión de transporte al despuntar el día siguiente», según informe de la Policía Nacional al que tuvo acceso la entidad en respuesta a una «solicitud de acceso» (SAIP) presentada ante la Generalitat por el presidente de la asociación. Tal y cómo publicó en exclusiva Levante-EMV, la denuncia de ANPBA fue archivada sobre la base de que «los mozos no pudieron sujetar con suficiencia la cuerda y el toro quedó libre calle abajo...por lo que se considera que estamos ante un accidente singular pues no hay antecedentes al respecto», según manifestaba la diligencia de archivo del Servicio de Espectáculos de la Generalitat. Ahora, desde la entidad animalista destacan que «en la resolución del recurso contra el archivo de la denuncia reconocen que no fue un caso aislado».

«La Dirección General de Interior, estimando el recurso de alzada en lo que afecta a medidas de prevención en la seguridad, determina algo que es verdaderamente crucial... pues supone un antes y un después en el desarrollo de estos eventos con toros ensogados», prosiguen. «Somos totalmente contrarios al uso de animales en festejos, pero consideramos que la contestación supone todo un paso adelante. La resolución traerá profundas repercusiones en la protección de los animales usados contra su voluntad en los ‘bous al carrer’», apostillan los animalistas.