Treinta y cinco años de la nueva murta

Este 22 de diciembre se cumplen 35 años de la remodelación del campo de la Murta de Xátiva, como hoy lo conocemos. Pero esta obra no se pudo hacer de hoy para mañana, sino que tuvo tres fases. En Diciembre de 1988 se terminó la ampliación de la Murta, desplazando el terreno de juego 17 metros en dirección norte, es decir, donde estaba situado el antiguo campo de tiro olímpico. Se cubrió la acequia Murta que iba por delante de la pared del Instituto Josep de Ribera, junto al bar del campo, para facilitar la ampliación de este centro, se cubrió la misma para que no se viera, trasladando el riego del campo ya que el terreno de juego era de césped natural, no como ahora que es césped artificial. El nuevo césped lo instaló una empresa de Ontinyent; por cierto, su implantación no fue de lo más acertada.

El partido inaugural lo protagonizó el Valencia C.F., con Arturo Tuzón de presidente de la entidad, contra el CD Olímpic, con Floro Garrido como entrenador, Enrique Torregrosa como presidente del mismo y Avelino Mallea como vicepresidente y secretario técnico. Por un corto tiempo también estuvo en la directiva Antonio Torregrosa, más conocido como Toni Carreras, pero antes de terminar el año 1983 dijo adiós a su cargo en la directiva, si bien su aportación en ese tiempo también fue muy activa. La sociedad musical la Primitiva Setabense (Música Vella), fue la encargada de amenizar con su música el acto inaugural. Todo salió a la perfección. 1988 fue un año difícil. El CD Olímpic por motivo de las obras se tuvo que desplazar al campo del Anna CF. El cambio fue fundamental. El campo era de reducidas dimensiones, pero con un césped estupendo, de hierba natural y muy bien cuidado; se instalaron gradas supletorias, ya que el campo prácticamente no tenia capacidad para ubicar a la gente de Xátiva y la Canal que se desplazaban cada partido al campo. Por aquí pasaron, el Hércules de Alicante (con resultado 2 a 1 para el Olimpic), el Portuense, Hospitalet, Alcoyano, Onda y algunos equipos más. El Olimpic creo que no perdió ningún partido en Anna. A principios de 1989, el Olímpic volvió a su campo de la Murta, por donde pasaron equipos como el Villareal, Linense, Almeria, Eldense, Levante y alguno más. Como verán nada que ver con los equipos que ahora visitan la Murta. Durante el año 1989 se terminó la nueva grada del campo, por una empresa de construcción con empleados de Anna, siendo el coste de la misma de 100 millones de pesetas. El Ayuntamiento de Xátiva, con Miquel Calabuig como alcalde, hizo frente a tan elevado gasto para el año 1989. En la tercera fase de la remodelación del campo se ejecutó la cubierta de la grada. En aquella época el equipo estaba entrenado por Floro Garrido, y el plantel del equipo estaba formado por Oliver y Román como porteros; Juan Navarro (capitán), Alain, Sancho, Marrero, Biri, Castillo como defensas; Ramón, Rosa, Serrano, Valés, Gabi como medios y Ricardo, Chesa, Ramos, Paco y Javi como delanteros. El cuerpo técnico lo formaban Natxo, Felipe Maravall (ATS), Vicent Caballero (Fisio), Vicente Pérez, J. Bello (Utillero) y Joaquín Vila como médico. En esta temporada difícil pero gratificante, quiero recordar algunos resultados, como las victorias ante el Villarreal, el Hércules o el Levante o el 2-0 ante el Granada. Como verán, nada que ver con el momento actual. Espero y deseo que el CD Olímpic vuelva a ser el que fue, un referente del fútbol en la Federación Valenciana y diría que nacional. El CD Olímpic celebrará en el año 2032 el centenario de su fundación, aunque creo que, con otro nombre el CD Olímpic, ya existía anteriormente.