"Recientemente, se ha conocido la detención de diez magrebíes como supuestos autores de la violación de una niña de 14 años en la que, según se ha publicado, habrían participado veinte jóvenes. La violación se produjo en la comarca del Canal de Navarrés, Xàtiva (sic)". Así comienza una pregunta por escrito dirigida al Gobierno que el grupo parlamentario de Vox registró en el Congreso y que ha quedado recogida para siempre en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, tras ser respondida hace unos días por el Ejecutivo.

Los hechos a los que supuestamente hace referencia la iniciativa parlamentaria del partido de Abascal, sin embargo, ni son recientes, ni se saldaron con el arresto de una decena de magrebíes ni tuvieron lugar en la Canal de Navarrés. Así lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La iniciativa de la formación conservadora se apoya en una publicación desmentida por el Tribunal Superior de Justicia

A principios de noviembre, el falso relato de la agresión sexual se difundió por las redes sociales a raíz de la publicación de un medio digital -conocido por lanzar otros bulos con mensajes de odio- en la que se apoyó Vox como única fuente para registrar su pregunta, firmada por la portavoz en el Congreso, Mª José Rodríguez de MIllán y los diputados Francisco Javier Ortega Smith, Rocío de Meer y el valenciano Ignacio Gil Lázaro.

La "noticia" apuntaba a "fuentes policiales" para señalar erróneamente que la violación en cuestión fue perpetrada por "una manada de menas e inmigrantes de origen magrebí". En realidad, el citado medio reprodujo el mes pasado un delito del que ya se había hecho eco en octubre de 2020, cuando trascendió a la luz pública una violación grupal a una menor de 14 años en un municipio de la Vall d'Albaida (cuyo nombre este diario no reveló para preservar el anonimato de la menor), por la que fueron detenidos nueve hombres, cuatro de los cuales (procedentes de otro país de la Unión Europea, en ningún caso africanos) fueron enviados a prisión provisional a los días de trascender la violación.

En la exposición de motivos de su escrito ante el Congreso, Vox a aprovecha los falsos hechos descritos en el encabezamiento para señalar que "la masiva entrada de inmigrantes ilegales que se está produciendo en nuestro país en los últimos años está provocando ya no solo un conflicto de presión migratoria; también está poniendo en riesgo la vida y la integridad física de todos los españoles y de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

La iniciativa de la formación consevadora continúa indicando que "ante los diversos delitos y ataques que se están cometiendo por parte de inmigrantes ilegales y ante el riesgo de entrada de terroristas por las rutas de inmigración ilegal, es fundamental que desde el Gobierno de España se adopten las medidas necesarias para garantizar y preservar la seguridad nacional". A continuación, la formación pregunta qué información tiene el Gobierno sobre los hechos expuestos, de qué nacionalidad son los detenidos, si se encontraban de forma ilegal o sus antecedentes penales, entre otras cuestiones.

Otro señalamiento falso de magrebíes en Cullera

La respuesta facilitada por el Ejecutivo Central recientemente no entra a valorar la veracidad de los hechos reseñados por Vox, sino que se limita a contestar de manera genérica. "En relación con las preguntas de referencia, cabe señalar que se parte de una premisa que no es cierta: no existe una correlación entre inmigración y delincuencia", indica el Gobierno, que afea al partido de Abascal su "intento de crear alarma social".

La respuesta hace hincapié en que el hecho de que en las estadísticas de criminalidad conste la ciudadanía extranjera de algunos delincuentes, "no significa que la persona sea migrante, ni que siendo migrante sea irregular, ya que el dato refleja simplemente que la ciudadanía no es española, pudiendo ser residentes extranjeros regulares, muchos de ellos ciudadanos de la Unión Europea (como es el caso)". La réplica termina indicando que "frente a una retórica de hipérboles, este Gobierno apuesta por recuperar la seguridad como bien público a través de más efectivos , mejores infraestructuras y más medios".

Mientras tanto, la Canal de Navarrés quedará asociada para siempre en el Boletín del Congreso a una violación grupal que nunca se cometió atribuida por un partido representado en el Congreso a personas de una nacionalidad concreta.

En 2019, la sección de delitos de Odio de la Fiscalía de Valéncia ya formuló una denuncia contra Vox por imputar a ciudadanos magrebíes un abuso sexual grupal cometido contra una mujer en una playa de Cullera por el que habían sido detenidos cinco hombres de nacionalidad española. La causa fue archivada.