Víctor Camilo Bardisa ostenta el cargo de vicario episcopal de la Vicaría VI de Xàtiva-Alcoi-Ontinyent, siendo el portavoz de la iglesia en una gran zona geográfica. Tras 75 días como vicario y abad de Xàtiva, ayer atendió a Levante-EMV. Se mostró amable y cordial. No esquivó pregunta alguna.

¿Cómo podemos presentarle a la ciudadanía de Xàtiva? ¿Cómo fueron sus inicios en el seno de la iglesia?

Yo, primero de todo, soy de Alcoi, de mi pueblo. Llevo treinta años como cura, en mayo harán 31. Yo era un joven de la parroquia, normal y corriente. Estudié filología en Alicante. Cuando de pequeño me preguntaban lo que quería ser de mayor decía que iba a ser profesor de lengua y literatura. Pero noté que era un objetivo que no me motivaba del todo. Había estado toda la vida en la parroquia, le dedicaba mi tiempo libre. Pedí entonces entrar en el seminario en septiembre de 1987.

¿Le llegó entonces lo que algunos llaman como ‘la llamada’?

Lo que yo sentí es que no encontraba satisfacción en ser profesor, la verdad. Lo que noté es que estaba muy a gusto en la parroquia. Estaba muy bien. Me llenaba más. Pensé en dedicarme a la parroquia. También vi ejemplos de un cura, de otros compañeros... los veía muy felices. He estado en muchos sitios. Estuve dos años de vicario en Lliría, tres en el seminario menor como formador en Xàtiva y otros tres como secretario del obispo auxiliar Rafael Sanus. También pasé trece años en Albal y luego fui nombrado vicario episcopal, estando bastante tiempo en Sagunt. Ahora soy en nuevo abad de Xàtiva.

¿Qué retos se plantea en su nuevo cargo?

El reto principal de un abad es el mismo que el de los curas: debemos cumplir nuestra misión, debemos anunciar el evangelio. Luego es verdad que hay otras responsabilidades, debes conocer la realidad que tienes alrededor. Tengo que conocer a la gente. Tenemos que darle a los feligreses lo que necesitan, debemos ayudarles. La Seu no es un parroquia normal. Es un emblema, no solo para la ciudad, sino también para fuera. Solo hay otro abad, el de Gandia. Debemos ayudar a la gente, deben entender que la Seu no es solo un museo, un espacio institucional para cosas de la iglesia. El abad no solo puede ser una figura representativa, colocarse la mitra y el báculo. Uno de los objetivos es el de reivindicar que Xàtiva tenga una comunidad cristiana. Tenemos catequistas y voluntarios... pero falta algo. Necesitamos más feligreses que se impliquen, que digan con orgullo: «yo soy de la Seu».

Su antecesor me dijo que la iglesia no es una ‘carrera de méritos’ la última vez que hablé con él tras su nombramiento...

Y tenía razón. Vivimos, en general, el estilo de vida de «Sálvame» y eso no puede ser. No nos lleva a ningún sitio, no destacamos por lo que somos capaces de hacer, sino por lo que cuentan de nosotros. Eso debería cambiar.

La falta de vocaciones y feligreses no se puede negar. El pasado mes de junio se fueron las últimas monjas que permanecían en el seminario de Xàtiva...

Está claro que estamos en una época de ‘vacas flacas’ a nivel de compromiso y consagración. Se ve, no podemos obviar la realidad. Hay falta de vocaciones, pero también hay un menor compromiso de vivir la vida cristiana. Se nota una falta de la presencia de Dios en nuestras vidas. La gente, por desgracia, ha descubierto que sin Dios puede vivir. Ya no digo ni peor ni mejor. Lo que hacemos desde la iglesia -o lo que debemos hacer- es ayudar a la gente a recuperar la confianza. Se han hecho cosas mal, pero estamos para ayudar.

¿Se debería modernizar la iglesia en el siglo XXI?

Es un tema complicado, la iglesia tiene unos principios a los que no puede renunciar. Se puede pensar en cambiar la forma de explicar las cosas, en la incidencia en algunos temas. Pero las bases están ahí. Se habla de progresistas o conservadores, pero es una diferenciación que no tengo clara del todo.

Parece que el Papa actual es más moderno que sus antecesores en el cargo...

Yo lo admiro mucho, me siento reconocido en su figura, pero hay unos principios sobre los que nunca renunciará. Está claro que hay cosas sobre las que trabajar. El Papa está hablando desde el primer día de la misericordia. Y desde ahí se puede plantear todo. Si lo más importante es la persona y Jesucristo vino a cambiarnos no podemos estar condenando siempre. Tenemos que dar un mensaje de esperanza.

Cambiemos de tema. Está habiendo una oleada de robos en pequeñas iglesias, ¿Cómo analiza usted lo que está pasando?

Está muy mal, claro. Eran posesiones para el bien de todos. Robos han habido siempre, pero ahora los casos son públicos. Es una desgracia, alguien se apropia de un bien que era del pueblo, por ejemplo, en el caso de Otos. A las imágenes no les hacen falta joyas, pero son ofrendas y donaciones de creyentes. Que venga gente que haga daño y robe lo que no es suyo no nos gusta. Tampoco la sensación de inseguridad. Se puede pensar que hay gente desesperada, pero lo que está claro es que malvenderán las joyas y es ‘pan para hoy hambre para mañana’. Siempre denunciamos estos casos y, gracias a Dios, se recuperan muchas piezas.

¿Cómo valoraría los dos meses que lleva en Xàtiva?

Muy buenos, la gente me conoce poco, no he ido a muchos actos. A veces me llaman señor abad por la calle, Camilo ya no me llama nadie. Hay una casa del abad, pero está por intervenir y he decidido irme a un piso en el centro, en el cogollo. Creo que vivir en la ciudad y conocerla es una de mis obligaciones. Xàtiva es una ciudad muy buena para vivir, tiene mucha vida.

¿Como está la parroquia a nivel económico?

Está bien, no le voy a mentir. La gente se cree que tenemos mucho dinero, pero lo que entra es lo que se tira a la bandeja. Se paga mucha luz, por ejemplo. Hay mucho patrimonio que se tiene que mantener.

Había un problema en una casa de la calle Engai...

Sé que hay un problema y lo está mirando el arquitecto. Le pedí a la chica de Patrimonio de valencia una lista para conocer y determinar las posesiones de la Seu. Lo iré descubriendo con el tiempo. Hay mucho patrimonio y no todo da beneficio. La situación económica no es mala, pero se gasta mucho en mantenimiento.