la verdad más verdadera

Comenzamos el año 2024 con los mismos parámetros en que cerramos el anterior. Nada cambia por una cifra más o menos sino las decenas de felicitaciones o parabienes que nos bloquean el móvil. Hace casi nada, la noche del 31 que cerraba el año, era para que los móviles dejasen de funcionar por falta de una maldita 5G que ya ve usted que puñetera falta que nos hacía, pero ni por esas. Al final 5G y Iphone como regalo de Papa Noel, que vaya tipo más listo y más preparado (se nota que viene del frío). A una de mis nietas le preguntó si se había portado bien para establecer el grado de regalo que le correspondería. Y la pequeñaja, en un arrebato de sinceridad, le negó la mayor, y respondió que de portarse bien nada de nada. El barbudo servidor de los infantes no se inmutó con la respuesta, sino que le respondió que tendría regalos por haber dicho la verdad. O sea, la verdad se premia en unos tiempos donde escasea, y tenerla es todo un lujo se mire por donde se mire.

Una verdad tan verdadera que no hace sino sacar a relucir los defectos de quienes no la practican. Pero eso no importa. Lo que vale es sobrevivir por encima de consideraciones, mandamientos e imposiciones.

No está bien, pero nada bien, que el alcalde Roger Cerdà haya bloqueado al portavoz de la plataforma «Casc Antic», Eduardo Cuñat, en su cuenta de X. Es una paradoja un tanto extraña que Cerdà se quite de encima una espina, una mosca cojonera, que día sí y día también va mostrando las debilidades y los defectos de una gestión municipal allí donde cojea y donde más duele. Y resulta paradójico por el hecho de que Eduardo Cuart es miembro de Xàtiva Unida que gobierna en coalición con el PSOE de Cerdà, y figuraba en las listas electorales del partido de izquierdas.

Siendo justos, aunque no necesarios, las críticas deberían asumirse tanto por los socialistas de Cerdà como por los de Xàtiva Unida de Amor Amorós. Juntos gobiernan y juntos se reparten los aplausos cuando se los mandan, y figuran y refiguran en inauguraciones, actos públicos, momentos de placer infinito o actuaciones donde se reparten los dulces. Así que también deberían repartirse las cagadas en la gestión cuando lo merezcan y así se lo recuerden. En caso contrario estamos hablando del partido en la gestión y del mismo partido en su infraestructura. Y eso no es jugar a la verdad, sino al escondite cuando no toca.

Ahora habría que hacerse la pregunta de si las redes sociales del alcalde de Xàtiva las lleva él mismo, o tiene contratado un Community Manager para que le defienda y escriba en su nombre, defienda su identidad y su imagen. Como ocurre con Pedro Sánchez. No estaría de más conocer si Roger dedica un ratito al día a escribir y publicar sus opiniones en las redes sociales o es su Manager quien bloqueó a Eduardo. Porque como dijo el apóstol Juan veritas liberabit vos, (la verdad os hará libres).