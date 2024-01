✊Implicada i combativa per la igualtat i per la justícia social



👉Dona vital, lleial i de principis



🌹Socialista d’arrel



⚫️El PSPV-PSOE de Xàtiva està de dol per la pèrdua de la companya Esther Insa



♥️Gràcies per tot i per tant, companya



◼️La teua Agrupació mai t’oblidarà pic.twitter.com/QJjegcDymp