El Olímpic tiene que ir a mejor en el nuevo año

Lo primero, por si luego se me olvida: ¡feliz año! Dicho ésto me apunto a esa idea, la de que sea un año feliz, un buen año. En muchos casos, cuando te preguntan sobre tus deseos contestas eso de ¡Virgencita, que me quede como estoy! No se puede aplicar si hablamos del CD Olímpic. No nos podemos quedar igual o peor, sí o sí tenemos que ir a mejor.

De momento contenemos la respiración. Damos eso del «margen de confianza», de «los cien días»; porque, aunque se espera que sea inminente, el que se pague algo a plantilla y cuerpo técnico, han empezado igual el año que como lo cerraron, o sea sin haber cobrado nada más. Con el cambio de mes la deuda es mayor. Lo dejo ahí. Hablar de fichajes está bien, de predisposición también, pero se necesitan, necesitamos hechos. Muy duro (e injusto) sería que, de nuevo, otra vez, nos tomaran el pelo (a mí personalmente me queda poco). La experiencia nos dice que si a enero hay deudas importantes el rendimiento baja, y nos enfadamos, y nos desenganchamos, y aunque pueda haber después una reacción siempre morimos antes de llegar a la orilla. Lo escrito: ¡qué sea un mejor año!