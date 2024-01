Indulto por Reyes en Xàtiva

La publicación del veredicto del Consejo de Guerra celebrado en Xàtiva contra los instigadores de la huelga revolucionaria en protesta por las movilizaciones en el Marruecos colonial aguó el inicio del año 1912, y alteró repentinamente el contenido de las cartas que los setabenses escribían a los Reyes Magos. Muchos niños, además de juguetes, pedirían el regreso a casa para sus papás, y la sociedad setabense con el ayuntamiento a la cabeza, se encargaría de escribir a Sus Majestades de España, para solicitar el indulto o la amnistía.

Durísima condena por los sucesos de septiembre. Durante tres días, piquetes de incontrolados paralizaron la vida económica de Xàtiva y forzaron a secundar la protesta a comerciantes y labradores, obligando a la intervención del ejército. La prensa liberal publicaba la sentencia del Tribunal, a poco de estrenar aquel año, que se comenzaba con muy mal pie. Todos los imputados condenados a prisión. 14 con penas que oscilaban entre dos meses y un año de cárcel. Y al resto, otros 14, con privaciones de la libertad mucho peores, con castigos que oscilaban entre 1 y 15 de presidio. El Consejo de Guerra se había celebrado durante dos días en el Ayuntamiento de Xàtiva, y a pesar de lo bien que se había tratado a las fuerzas de ocupación de las Navas, el tribunal militar se había mostrado inmisericorde contra los perturbadores del orden público.

Ninguna absolución, ni tampoco ninguna condena a muerte, afortunadamente. El único muerto había sido el viandante Jaime Vidal, a causa de una bala perdida que le ocasionó la muerte en la plaza de Sant Francesc, ante el cuartel. Fue un accidente. Un mes aproximadamente estuvo agonizando en el Hospital de la plaça la Seu. Su defunción se había producido mucho antes de la celebración del juicio en diciembre. En teoría, los soldados del regimiento las Navas llegados para calmar los ánimos, disparaban al aire para disuadir a los piquetes. El autor del mortífero y accidentado disparo ni siquiera se sentó en el banquillo de los acusados.

En la Fira de Nadal instalada por entonces en la Plaça del Espanyoleto no se hablaba de otra cosa. Del injusto veredicto. Por lanzar piedras al ejército, gritar vivas la República, no a la guerra, por haber zarandeado a algún comerciante, o como mucho, haber noqueado al jefe de la estación de Xàtiva, de un contundente puñetazo, aquellos rojos exaltados, simpatizantes de la CNT o del PSOE, iban a pagar su atrevimiento con años de presidio. Era tan injusto como las movilizaciones de reservistas para ir a una guerra absurda e innecesaria. Una ola de indignación cubría todas las paradas de mantas, gorras, platería, quincalla, turrón y castañas, y el tiovivo de rueda con caballitos junto a los columpios, que entretenían a los niños en las inmediaciones del cine Setabense, que ya proyectaba ceder alguna recaudación para las decenas de familias que se habían quedado sin progenitor. Ninguna mujer entre los condenados.

La solidaridad setabense se puso en marcha para conseguir poner remedio a tan gran injusticia, acudiendo a las más altas instancias. Los niños acudirían a suplicar a los Reyes de Oriente, y los padres a los de España. Afortunadamente, la conexión directa con los primeros se debía a los esfuerzos del impresor Enrique Martínez Bellver, al se le había ocurrido la idea de instalar en su imprenta y papelería de la calle Vallés, un almacén depósito de regalos, juguetes y chucherías, con un buzón para que los más jóvenes pudieran dejar sus misivas a los Reyes Magos. Uno de sus heraldos pasaba todas las noches a recogerlas. Entre las peticiones más destacadas, sería la del regreso de los progenitores encarcelados, sino para el día 6 enero, para la Navidad subsiguiente, o la otra.

El Ayuntamiento de Xàtiva, dirigido por Julio Riu, flamante ganador de las elecciones, y de cuerda liberal, como el gobierno de Canalejas, que por aquellos años gobernaba el país, no contaba con una conexión directa y se tenían que hacer las cosas bien. Primero campaña mediática a la caza de titulares en la prensa nacional y recogida de firmas, de muchas firmas, de forma que se implicase a toda la población, y después buscar al heraldo adecuado para que hiciese llegar la misiva a su destino y evitar así que quedase perdida entre el innumerable correo recibido en la Casa Real por aquellas fechas.

Se escribieron dos pliegos dedicados a sus Majestades, explicando la situación. Uno en nombre de todas las asociaciones, partidos, periódicos y sindicatos, dirigida al rey de España, y otra a su esposa, Victoria Eugenia, firmada por todas las madres e hijas de Xàtiva, para hacerle sabedora de lo que suponía dejar a una familia sin sustento durante años. Así, si fallaba la oficial, tal vez la acción de la reina pudiese convencer a D.Alfonso para que tramitase el indulto.

El heraldo encargado de hacer llegar a su destino las peticiones fue el setabense José Rubio Goula, por entonces diputado en el Parlamento y amigo íntimo del presidente, José Canalejas. Julio Riu sugirió al diputado que se la diese a Canalejas, le explicase la situación, y que éste le hiciese entrega de esta al rey cuando despachara con él por algún asunto de estado.

Iniciadas las gestiones, en plena elaboración de la petición de firmas, llegó repentinamente una misiva de la Casa Real, pero no dirigida a Xàtiva, sino al capitán general de la provincia de Valencia. El Rey Alfonso XIII le había enviado un cheque de 500 pesetas, con una carta de disculpa por el disparo accidental que le había costado la vida al vecino Jaime Vidal, con el objeto de hacerla llegar a sus familiares. Aquel dinero era la mitad del salario anual de un obrero de base, y la tercera parte del dinero que costaba el poder salvarse para no ir de recluta al Marruecos colonial. No hubo indulto que se sepa. Los detenidos irían regresando a sus casas en las Navidades subsiguientes, una vez cumplidas las penas. A pesar de todo, los presos escribieron para agradecer aquel esfuerzo sin descanso por conseguir aquel indulto menor que nunca llegó.