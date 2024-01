Muy pocas familias forjaron durante siglos los linajes de poder en Xàtiva

«Es como un testamento profesional, el trabajo de toda una vida». Así describe el historiador y exdirector del Museu de l’Almodí de Xàtiva, Mariano González Baldoví, el compendio que presentará el próximo 9 de enero en la Casa de la Cultura de Xàtiva. Titulado «Civitas populusque Saetabis. Diplomatari inèdit de Xàtiva, 1306-1944» es un conjunto de más de 2.000 documentos que abarcan seis siglos de la historia de la capital de laCostera y sus territorios anexos. En total, el lector se encuentra con 3.500 páginas en cuatro grandes volúmenes encuadernados en rojo y divididos de forma cronológica y temática.

Solo cabe echar una mirada a los documentos que abren y cierran el amplio listado de fuentes —su clasificación ya ocupa varias páginas— para darse cuenta de la magnitud de la compilación. El texto más antiguo son las normas de celebración de la I Fira de Xàtiva, datado en 1306. El más «actual» es la «Causa General d’Espanya. Danys i perdues de la Seu de Xàtiva», datado en el ejercicio 1944. «He parado en ese año porque había que hacerlo en algún momento», comentó Baldoví.

Es una obra que abruma por la cantidad de información que ofrece a quién la tiene entre las manos. Un extenso trabajo que, según detalla el autor en conversación con Levante-EMV, se ha pensado como una herramienta para la consulta : «Sé que nadie va a leer los cuatro tomos como si fueran libros. El objetivo es que se pueda tener acceso a todos las fuentes documentales con las que me he ido topando durante años. Muchas no las he buscado, me han llegado investigando un asunto concreto», expuso ayer.

Uno de los usos sociales que describe la ampliada miríada de textos consultados es el hecho de que el destino de Xàtiva —como siempre ha ocurrido en las grandes urbes— ha sido forjado por unas pocas familias en períodos concretos. El dinero y el poder siempre están unidos. Los textos recopilados son testigos escritos de la evolución de esos linajes preponderantes: «Es un aspecto que evoluciona en el tiempo. Las familias ennoblecen, cobran importancia económica y, en muchas ocasiones, ascienden y deciden irse a la capital, a València, que es un mercado mayor», explica el autor de la obra. También alertó de cierta endogamia: "Hay muchos matrimonios entre primos, por ejemplo".

Preguntado por ejemplos de apellidos concretos, no duda a la hora de apuntar a linajes como Gallach, Bellvís, Ferriol, San Ramon, Monfort, Guitart, Llagària o Agulló en los siglos XV y primer parte del XVI o Aliaga, Gosalbo, Pelegero o Bru ya más tarde, en el XVII: «Son apellidos que aún se conservan hoy en día, aunque las familias se cruzan con el tiempo, todo evoluciona, todo se difumina», explicó. Aunque también se puede observar que hay formas de escalar socialmente: «Hay familias en las que los padres y sus ancestros trabajan la tierra y al tener dinero envían al hijo más listo a estudiar en el campo de las leyes, que era un trabajo muy bien considerado. Estudiar era muy caro y tenían que escoger. Desde ahí, la familia podía escalar socialmente», explicó a este diario Baldoví.

«Existen una cierta permeabilidad, que permitió a muchos plebeyos ascender y ennoblecerse», prosiguió el autor.

«Es un trabajo realizado durante más de 40 años, es el trabajo de mi vida», apostilló.