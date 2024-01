Con tres bajas y sin cobrar lo adeudado, el Olímpic recibirá en la Murta al Callosa en el primer encuentro del año. El partido se jugará este domingo a las 17 horas y es baja segura Rueda, con unos problemas en la rodilla, problemas que pueden prolongar su ausencia en los partidos. También es baja Miranda, ausente esta semana de los entrenamientos; y Sega, el último fichaje, es seria duda por una gripe que le ha impedido entrenar. Destacable es la recuperación de sus molestias de Gio y Hugo, y la muy probable vuelta de Carles Vidal tras su operación.

Plantilla y cuerpo técnico del club de Xàtiva siguen sin cobrar lo que, tal vez, pueda pasar factura al equipo. El entrenador, Marcos Camacho, insiste el que todos están poniendo de su parte para que esta situación no afecte a lo deportivo, “desde el cuerpo técnico intentaremos que no nos afecte, pero sí que es verdad que cada día que pasa va creciendo la incertidumbre, personalmente no nos lo dicen pero lo escuchamos. Hay jugadores y técnicos que arrastran deudas de la temporada pasada. No se vive de esto, pero toda persona que trabaja quiere recibir lo acordado, poco o mucho”, ha explicado.

La nueva junta directiva del CD Olímpic se comprometió la pasada semana a pagar la deuda a jugadores y cuerpo técnico en los próximos 15 días. Así se lo dijo el presidente del club, Rafa Cuesta, a jugadores y técnicos en su visita a la ciudad en la que tuvo la oportunidad de compartir una comida en la Murta con todos a ellos. Según el propio presidente, mantuvo y mantendrá reuniones, incluso con la plantilla, para ir solucionando el asunto económico. Para Cuesta, "en la plantilla hay muy buen ambiente, ha habido una incorporación y se ha recuperado a Carles". Ahora espera que este domingo ante el Callosa, "de cara al gol estemos acertados”.

Respecto al fichaje del demandado delantero, el entrenador ha reconocido que tiene sus propuestas pero es la nueva junta directiva la que debe marcar las directrices y aprobar su contratación, “el equipo llega, creamos ocasiones, pero nos falta materializarlas”. Respecto al rival ha dicho que tiene “muy buen trato de balón, que ha firmado a dos centrales que debutarán en la Murta”. A los aficionados les dice que “mientras estemos aquí lo vamos a dar todo, nos gustaría que estuvieran con nosotros, que bajaran a la Murta, que se olvidaran de la situación y que nos apoyen”, ha dicho Camacho.

L’Olleria también estrenará el nuevo año deportivo el domingo, cuando visitará a las 11:30 horas al Santa Pola. Y lo hará con un nuevo fichaje, el portero Otón Merin Torró, de 25 años, que llega para reforzar la portería y dar más seguridad al equipo, según ha anunciado el club. Otón llega del Muro y también ha jugado en equipos como el Alcoyano, el Contestano y el Atzeneta, con el que compitió en Tercera división.

El partido entre l’Olleria y el Santa Pola será un duelo entre dos equipos necesitados, a los que urge la victoria para salir de los puestos de peligro. Los de la Vall d’Albaida son penúltimos en la tabla, con 10 puntos, uno más que el colista Jávea. Cerraron el 2023 con una derrota ante el Redován, pero había logrado romper la dinámica negativa con dos victorias seguidas previamente. Su rival, el Santa Pola, es cuarto por la cola, con solo dos puntos más que l’Olleria. Despidió el 2023 con un empate (1-1) ante el Hércules B.