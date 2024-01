Todo aquel residente de la ciudad -o visitante que llegue a la capital de la Costera- y pasee por la zona de la "Font dels 25 dolls" se encontrará con una parte del enrejado que hay en frente de esta icónica plaza destrozado y acotado con cinta de la Policía Local. Así, una porción de la estructura del vallado que protege el antiguo lavadero del Jardí del Bes ha sido quebrada por el impacto de un vehículo. Sin embargo, se desconoce quién ha sido el culpable de lo ocurrido, al menos de momento.

La zona hace una curva y es un paso con bastante tránsito de tráfico. No hay constancia de la hora y el día en el tuvo lugar el accidente que ha dejado la valla totalmente compactada. Fuentes de la Policía Local de Xàtiva han atendido a Levante-EMV y han confirmado que se dieron cuenta de lo ocurrido a finales de diciembre: "Uno de nuestros agentes vio el estado de la verja mientras patrullaba. Pasó aviso y acotamos la zona. No sabemos quién ha sido el responsable de lo sucedido".

En esta parte de la ciudad no hay cámaras de tráfico, lo que ha impedido una identificación del culpable. Sin embargo, desde la Policía Local se siguen haciendo indagaciones para internar discernir lo que pasó. Todo apunta a un golpe protagonizado por el conductor de un vehículo pesado -un camión- durante la noche, a una hora avanzada y en la que no pasaba nadie: "Parece ser que un camión le dio un golpe fuerte a la estructura y se dio a la fuga, aunque no sabemos más". El conductor podría haberse descuidado. El estado de la verja permite aventurar que iría a una notable velocidad y que su vehículo sufrió daños de importancia. Tampoco se tiene constancia de avisos vecinales ni de testigos de lo ocurrido. La Policía Local agradece cualquier colaboración que permita corroborar lo que ocurrió a finales de diciembre.