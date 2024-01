Canals ha vivido este martes el primero de los tres días grandes en honor a su patrón en medio de un clima completamente atípico, más propio de la primavera, con temperaturas que han llegado a alcanzar los 24 grados a primera hora de la tarde.

Pese a que este año la celebración ha caído entre semana, la participación ha sido igual de masiva que siempre. La «cremà» de la Foguera marca el protagonismo de una jornada que, sin embargo, es la más intensa en cuanto a diversidad de actos se refiere dentro del calendario de las fiestas canalenses.

Como cada año, la celebración oficial ha dado el pistoletazo de salida en la Casa de la Vila, de cuyo balcón ha descendido la bandera de Sant Antoni para ser entregada por el alcalde, Nacho Mira, al festero encargado de portarla en este 2024: Xavier Durá.

Ante una multitud que abarrotaba la plaza del ayuntamiento, la Festera de Gràcia, Adriana Ballester, ha entonado el primero de los muchos «vítols» dedicados al patrón del municipio que se han sucedido a lo largo de este martes.

Con anterioridad, Ballester se ha dirigido a los vecinos desde el balcón de la casa consistorial para invitarles a disfrutar de la fiesta que «con tanto cariño hemos preparado» y a calentarse «con el calor más querido por todo el pueblo, el de nuestra Foguera».

La Festera de Gràcia ha emplazado a los presentes a «demostrar con alegría al mundo el orgullo de ser canalins» a lo largo de la semana. El día ha comenzado, en eralidad, una hora y media antes de la bajada de bandera, con la bendición de los «parells» infantiles y la cabalgata de los festeros infantiles, anunciadora de las fiestas patronales, en la Plaça Major de Canals.

Con posterioridad al primer vítol, se ha celebrado en la iglesia parroquial la misa de ofrenda y gracias en honor a Sant Antoni. Numerosos niños acompañados por sus padres han portado alimentos como obsequio que han entregado al clero y que serán destinados a Cáritas.

El párroco de Canals ha reivindicado el valor de la unidad y ha censurado la importancia de la apariencia en la sociedad actual: "Sant Antoni nos invita a la sencillez, a volver a la esencia, y la esencia de un pueblo es saber dónde está el pino central y los troncos que lo aguantan unidos"

Durante su homilía, el párroco Emilio Úbeda ha recordado el inicio de la festividad, que nació en agradecimiento a Sant Antoni por la ausencia de daños graves durante el terremoto de 1748. "Estamos aquí porque como pueblo en un momento dado hicimos un compromiso y hoy como pueblo lo mantenemos desde la obediencia", ha manifestado el sacerdote.

Úbeda ha reivindicado el valor de la unidad y la necesidad de permanecer unidos "en un mundo dividido, lleno de guerras y discordias, en el que parece que el mal tiene más poder que el bien. El señor nos dice: si queréis vencer el mal, vivid la unidad", ha incidido.

El párroco de Canals también ha lamentado la importancia que se le da en el mundo actual a la apariencia. "Queremos lo más cool. ¿Cuántos nos hemos puesto una máscara en nuestra vida para quedar bien?", ha inquirido. "El padre Sant Antoni nos dice 'no seáis bobos, no perdáis la vida en las apariencias, no valen para nada. La vida es algo más'", ha ahondado Úbeda, que sostiene que ese mensaje "lo entiende quien se siente enfermo". "Tanto esfuerzo y tanta apariencia y al final se nos cruza un cable, ¿para qué? El padre Sant Antoni nos invita a la sencillez, a volver a la esencia, y la esencia de un pueblo es saber dónde está el pino central, la soca, es dios, y dónde está lo que le da consistencia a la Foguera, los troncos, unidos porque si no estamos unidos, la Foguera cae", ha reflexionado a continuación el sacerdote.

Presentación de los festeros de 2025

La tarde también ha sido frenética en cuanto a actos. A las 16.30 horas han sido presentados los festeros de Canals del año que viene en el Casino Gran y, a continuación, la popular cabalgata de carrozas ha llenado de fiesta y color las calles de la localidad. Para cerrar la jornada, después de la «cremà» de la Foguera, se celebra en el pabellón municipal Ricardo Tormo la concurrida cena de gala, amenizada por la Orquesta La Fiesta.

Este miércoles, el día de Sant Antoni comienza con la misa mayor a las 11, seguida de la «mascletà» a cargo de Pirotècnia Valenciana , en la Avinguda de Jaime I. Por la tarde será la tradicional procesión, por el itinerario de costumbre.