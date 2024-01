Las instalaciones del antiguo campo de tiro de Fuset presentan un estado de absoluto abandono. Solo se conservan las casetas de tiro de los recorridos de caza y skeet. Del resto ya no queda nada de lo que fue antaño.

Fuset fue hace no demasiado tiempo uno de los mejores campos de tiro de España. En él se han celebrado campeonatos de Europa y del mundo de pichón a brazo, campeonatos provinciales y autonómicos de recorridos de caza. Durante las Fiestas de Moros y Cristianos, Fuset albergaba tiradas en las diferentes modalidades de tiro al plato como: recorridos de caza, foso universal y skeet. También concursos de pichón a brazo y codorniz.

Además, Ontinyent ha contado con tiradores del más alto nivel como Vicente Calabuig o Rafael Insa en recorridos de caza o Antonio Belda, José Revert, José Estruch, Rafa Gramage y Enrique Guerola en pichón a brazo con palmarés nacionales e internacionales. El tiro, sin embargo, no ha tenido el reconocimiento que sí han tenido otros deportes como el fútbol, el baloncesto o el tenis. En general, ha tenido siempre una mala prensa, sobre todo, cuando se ha referido a la muerte de animales.

Fuset ha sido un referente en el mundo del tiro. La desidia política ha convertido Fuset en un estercolero donde se amontonan cristales, escombros, planchas de uralita, sillas destartaladas y restos de puertas arrancadas. Los que hemos conocido Fuset en su máximo apogeo solo podemos sentir pena al ver en lo que se ha convertido Fuset, como consecuencia de la desidia política del gobierno municipal. Da igual del color que fuera.

No ha habido ninguna voluntad política de preservar el campo de tiro de Fuset, bajo un falso ecologismo liderado por Compromís.

Recuerdo las innumerables tardes que he pasado allí con algunos amigos que ya no están entre nosotros como Curra, Lizandra, Sancho, Morón, Ismael, Guerola,… Un recuerdo especial para todos ellos.

Hoy he vuelto a subir después de mucho tiempo y no he podido contener las lágrimas. Sabía de su abandono, pero verlo en primera persona es otra cosa.

Recuerdo su aparcamiento repleto de coches, a Curra con su peculiar voz, anunciando a los tiradores por megafonía y a Ismael y Consuelo preparando aquellos extraordinarios bocatas de blanco y negro, que yo solía tomar cada vez que iba, que eran casi todos.

Los recorridos de conejo, perdiz, tordo, tórtola o pato en medio de un paisaje rodeado de pinos. No hacíamos daño a nadie, pero la política se interpuso y acabó con el sueño de muchos tiradores.

Muchos de aquellos responsables de lo que se ha convertido hoy Fuset están en despachos oficiales. Seguramente ya no han vuelto por allí, aunque poco importa. Tampoco los diferentes presidentes que ha tenido la sociedad de cazadores de Fuset han sabido gestionar con éxito la situación. El primer error, seguramente haya sido no haberse constituido desde el primer momento en una sociedad de tiro, independiente de la de cazadores para evitar conflictos.

La parte política se debería haber resuelto con menos soberbia y más diálogo por las personas que en aquel momento estaban al frente de la institución y que tenían responsabilidades.

Por lo que respecta al Ayuntamiento, da igual del color que fuera, nunca ha estado receptivo a escuchar la voz de cazadores y tiradores.

El resultado ha sido lo que tenemos hoy. Unas instalaciones abandonadas, sin que tampoco le hayan dado a aquello nada de lo que en su momento prometieron. Solo los que conservamos todavía la memoria y no la hemos perdido, tenemos en el recuerdo aquella imagen de Fuset, cada sábado por la tarde o cuando se celebraban competiciones, repleto de gente con una misma ilusión: nuestro amor por el tiro al plato.